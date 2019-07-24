台商回流促進財富管理發展　元大證、玉山銀抱回最佳財富管理大獎

▲《今周刊》第13屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮證券商得獎代表。（圖／記者李瑞瑾攝，下同）

記者李瑞瑾／台北報導

《今周刊》今（24）日舉行第13屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮，副總統陳建仁、《今周刊》發行人謝金河以及金管會副主委張傳章皆出席致詞，並一致表示台商回流將促進財富管理的發展，因此2019年將成為財富管理蓬勃發展重要的一年。

《今周刊》所主辦的財富管理銀行暨證券評鑑已邁入第十三年，為國內唯一包括自評、他評、理專營業員問券調查與消費者調查等四大面向調查的財富管理評鑑，《今周刊》社長梁永煌表示，今年邀請到前行政院院長陳冲以及台灣先生谷月涵做評審，評審陣容堅強。

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今年評鑑重點聚焦於銀行及證券財管業者如何體現服務價值，此外，面臨數位革新趨勢以及銀髮理財需求急增，設立新獎項包含最佳智能理財獎、最佳銀色友善獎、最佳風控獎、最佳永續發展獎等，作為與時俱進的新指標。

謝金河致詞時表示，近期台商回流趨勢讓人才、錢、企業與產房都回來了，海外接單比例下降，凸顯台灣製造比重加重，因此認為今年是讓台灣落實財富管理最重要的一年。

▲ 《今周刊》發行人謝金河。

另一方面，謝金河提及，目前台灣名目稅率從40％起跳，這樣的名目稅率讓台灣競爭力變弱，有才華的人一定都不會考慮台灣。並表示相當支持現任總統蔡英文連任，希望帶動台灣推租稅重整，把名目稅率再下降，且推行一連串鬆綁運動，包含外勞來台、一例一休的鬆綁等。

謝金河說，在今年的除權息旺季，很多公司在三天內就完成填息，代表大家看好台灣企業，而且以前不會漲的股票今年都漲回了，台灣經濟發展可以再更好。

張傳章致詞時表示，台商的回流讓停泊在海外的資金回來，因此讓財富管理更加重要。並分享他認為要成為優秀證券商的要點，包含具有專業財富管理人才；有能力提供多元產品、具備專業能力；誠心待客，以誠信為核心、以客戶利益為優先，提供客戶既滿意又感動的財富管理服務；最後則是需要與時俱進，提供智能理財服務等。

▲ 金融監督管理委員會副主委張傳章。

陳建仁致詞時表示，未來五年內全球財富預計增加 16%，而最富有國家排名中，亞洲國家名列前十名者僅有日本、新加坡、台灣，可見我國未來財富管理市場潛力無窮。致詞後頒發最佳財富管理券商獎與最佳財富管理銀行獎。最佳財富管理券商獎得獎者優等為元富證券、特優為富邦證券、第一名為元大證券；最佳財富管理銀行獎得獎者優等為中國信託銀行、特優為國泰世華銀行、第一為玉山銀行。

▼《今周刊》第13屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎銀行得獎代表。（圖／記者李瑞瑾攝）