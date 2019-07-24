　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

迎降息資金蠢動　新興市場債利多浮現

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲聯準會鬆口降息，引導國際資金流向實質利率仍高的新興市場債。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

全球經濟成長趨緩，主要央行態度明顯轉鴿，在資金環境寬鬆，且長期低利的環境下，資金對於收益型商品的需求不減。法人指出，新興市場債因為實質利率仍高、未來或有溫和降息空間，加上各國財政體質轉佳、企業信用品質改善等利多因素支撐，投資機會顯現。

根據研調機構EPFR統計，新興市場債今年以來到7月上旬為止，累計流入金額已達472億美元，其中以美元計價新興債，流入394億美元，當地貨幣債流入78億美元，反映貨幣政策轉向的利多題材浮現。

請繼續往下閱讀...

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信表示，受到美國利率正常化影響，去年全球金融市場波動大，導致新興市場債表現失常，但今年來，聯準會政策態度轉趨鴿派，新興市場重獲國際資金青睞。

觀察過去20年聯準會兩輪降息循環，第一輪在2001~2004年，新興市場債總報酬達40%，遠勝新興市場股票的28%；第二輪在2007~2015年，新興市場債總報酬高達70%，新興市場股票卻為-29%。兩次平均報酬率，新興市場股票為-0.31%，而新興市場債達55%。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信表示，目前新興市場債正面臨類似環境，投資機會顯現。第一、聯準會鬆口降息，引導國際資金流向實質利率仍高的新興市場債；第二、通膨溫和，為新興國家央行營造溫和降息的可能性，助長新興債券表現；第三、各國財政體質轉佳、企業信用品質改善，推升投資人信心。

▼新興股、債於聯準會降息期間表現，第一金投信。（資料來源:Bloomberg）

▲▼ 新興股、債於聯準會降息期間表現，第一金投信。（資料來源:Bloomberg）

ET快訊
17歲電眼妹「毒趴裸斃」仰躺摩鐵床上！3男「曾趁機壞壞」改裁
初戀女友做過酒店妹「吐一句話」　他一個月分手：大夢初醒心涼了
上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」網笑爛

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

日韓貿易戰開打　經長沈榮津：台灣半導體產業將有轉單效應

台商回流促進財富管理發展　元大證、玉山銀抱回最佳財富管理大獎

工研院攜手台灣18家業者　打造「5G基地台生態系」

金管會鬆綁3大金融基金　未來可投資台股ETF或股票

Snapchat日常用戶人數破2.3億　股價盤後飆漲近9%...今年以來漲幅169%！

波場幣暴跌！孫宇晨臨時取消與巴菲特餐會　外界傳聞涉案...孫稱病連發微博否認

迎降息資金蠢動　新興市場債利多浮現

權值股表現疲弱　台股開高走低下跌11點收10,935點

華碩AI雲端系統解決方案　結盟新加坡Certis開發「智慧保全」

群益成立退休組合傘型基金　瞄準退休理財族群

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

日韓貿易戰開打　經長沈榮津：台灣半導體產業將有轉單效應

台商回流促進財富管理發展　元大證、玉山銀抱回最佳財富管理大獎

工研院攜手台灣18家業者　打造「5G基地台生態系」

金管會鬆綁3大金融基金　未來可投資台股ETF或股票

Snapchat日常用戶人數破2.3億　股價盤後飆漲近9%...今年以來漲幅169%！

波場幣暴跌！孫宇晨臨時取消與巴菲特餐會　外界傳聞涉案...孫稱病連發微博否認

迎降息資金蠢動　新興市場債利多浮現

權值股表現疲弱　台股開高走低下跌11點收10,935點

華碩AI雲端系統解決方案　結盟新加坡Certis開發「智慧保全」

群益成立退休組合傘型基金　瞄準退休理財族群

淹水也不怕！Hunter X Stella McCartney雨靴超時髦　還讓二氧化碳變少

幫訂茶湯會！外送哥「直達火化場」　家屬哀戚看傻眼...他尷尬：多少錢

李大維辦公室也「團購」走私菸？　總統府回應了

日韓貿易戰開打　經長沈榮津：台灣半導體產業將有轉單效應

大學指考今開放上網登記志願　補教師：100個志願都要填

電動自行車改裝超速、雙載　屏東監警聯手稽查扣車＆開罰

「妳的叫床聲很像小孩子」　傳播妹昏睡12小時驗出爆量FM2

額頭撞欄桿！他下意識「一個動作」差點奪命　家屬嚇壞急送醫

渣男腳踏3條船！臉書放閃小三小四為「老婆」　躲過刑責卻被民事法官抓包

邱國正治軍嚴謹聞名　接國安局長急為私菸案「滅火」

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

財經熱門新聞

鴻海除息秀週四登場　分析師看好..

美股3大指數勁揚「逼近歷史高點..

從晶片到火箭都需要用到它　AN..

App Store預計　11月..

玉山新信用卡推利多　鞏固地位

凱達攜手精品香氛搶攻父親節商機..

雄獅明年獨包星夢、歌詩達搶市　..

Apple Card來台有譜！..

泰銖狂升還沒停　外匯專家：到當..

來搶鐵飯碗！經濟部加碼國營事業..

關務署：舊資料只保存5年！　難..

波場幣暴跌！孫宇晨放鳥巴菲特　..

Apple Card登台發信用..

謝金河：不相信郭董在2020沒..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

龜山島龜首崩塌落石

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面