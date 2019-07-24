迎降息資金蠢動　新興市場債利多浮現

▲聯準會鬆口降息，引導國際資金流向實質利率仍高的新興市場債。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

全球經濟成長趨緩，主要央行態度明顯轉鴿，在資金環境寬鬆，且長期低利的環境下，資金對於收益型商品的需求不減。法人指出，新興市場債因為實質利率仍高、未來或有溫和降息空間，加上各國財政體質轉佳、企業信用品質改善等利多因素支撐，投資機會顯現。

根據研調機構EPFR統計，新興市場債今年以來到7月上旬為止，累計流入金額已達472億美元，其中以美元計價新興債，流入394億美元，當地貨幣債流入78億美元，反映貨幣政策轉向的利多題材浮現。

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歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信表示，受到美國利率正常化影響，去年全球金融市場波動大，導致新興市場債表現失常，但今年來，聯準會政策態度轉趨鴿派，新興市場重獲國際資金青睞。

觀察過去20年聯準會兩輪降息循環，第一輪在2001~2004年，新興市場債總報酬達40%，遠勝新興市場股票的28%；第二輪在2007~2015年，新興市場債總報酬高達70%，新興市場股票卻為-29%。兩次平均報酬率，新興市場股票為-0.31%，而新興市場債達55%。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信表示，目前新興市場債正面臨類似環境，投資機會顯現。第一、聯準會鬆口降息，引導國際資金流向實質利率仍高的新興市場債；第二、通膨溫和，為新興國家央行營造溫和降息的可能性，助長新興債券表現；第三、各國財政體質轉佳、企業信用品質改善，推升投資人信心。

▼新興股、債於聯準會降息期間表現，第一金投信。（資料來源:Bloomberg）