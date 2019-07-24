波場幣暴跌！孫宇晨臨時取消與巴菲特餐會　外界傳聞涉案...孫稱病連發微博否認

▲波場TRON創始人孫宇晨23日宣布與發菲特的慈善午餐宴因病取消。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

記者王曉敏／綜合報導

以近457萬美元（約新台幣1.4億元）「天價」標下巴菲特慈善午餐的28歲大陸富豪孫宇晨，23日凌晨以「突發腎結石」為由在微博公告，取消原定於25日舉行的午餐會面。受到消息影響，孫宇晨所創辦的加密貨幣波場幣（Tron）報價大跌，市值也跌出前10大加密貨幣。

孫宇晨於6月4日在微博上表示，以創歷史新高456萬7888美元拍下「股神」巴菲特（Warren Buffett）20周年慈善午宴。孫宇晨表示，參與巴菲特的慈善午宴，不僅是其個人生涯的亮點、波場TRON及BitTorrent公司重大的一天，「更像徵著整個區塊鏈社區的勝利」。

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▲孫宇晨以「突發腎結石」為由，宣布與巴菲特共進的慈善午餐宴取消。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

不過就在慈善午餐約定時間近在眼前之時，巴菲特卻遭孫宇晨「放鴿子」了。他在微博上發布消息，稱他突發腎結石住院，只能取消與巴菲特的午餐會見，不過強調捐獻已完成。但值得注意的是，孫宇晨發布「取消公告」後旗下波場基金會卻在推特推文寫道，孫宇晨將「延後」和巴菲特的午餐及記者會，並稱雙方同意擇期再舉行這場慈善午餐。

在孫宇晨公開表示推遲與巴菲特先生的午餐會面後，波場幣應聲下跌。據CoinmarketCap數據顯示，孫宇晨發布微博公告的23日5點49分，波場幣報價為0.028544美元，跌幅逾11%。短短24小時內，波場幣市值從19.66億美元跌至16.66億美元。就在波場幣下跌時，網上流傳出一系列聊天截圖，內容顯示，孫宇晨利用取消巴菲特午餐的消息來做空波場幣賺錢。

有陸媒開始報導，孫宇晨取消午宴或許另有原因，並稱孫宇晨已遭限制出境。23日晚間，陸媒《財新網》報導，孫宇晨因涉嫌非法集資、洗錢、參與涉黃、涉賭等問題，已被邊控，國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室已經建議公安機關對其立案調查。

針對一網路上的漫天消息，孫宇晨於23日午間再度「抱病發微博」回應。他指出，網傳對話圖片都不屬實，均為PS，一切信息以該微博為準。至於非法集資、洗錢等指控一概表示為不實消息。

▼孫宇晨否認非法集資、洗錢等指控，並稱一切消息均以微博為準。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

至於限制出境一事，孫宇晨在24日凌晨於微博回應道：「財新網的報導完全不實，」稱自己一切安好，而陸媒《每日經濟新聞》也取得獨家回應，一方面確定巴菲特與孫宇晨都同意將原本約定好的午餐會推遲，另一方面則否認「邊控」，稱孫宇晨目前正在他位於舊金山的家中養病。而與此同時，波場幣價格持續下滑，截至24日早上5點30分，據Investing.com的報價，波場幣對美元的跌幅達到14.61%。

▼孫宇晨稱《財新網》報導內容不實。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

《每日經濟新聞》報導，針對此事件的發展，蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言認為，單從這事件來看，他（孫宇晨）炒作的效果達到了，「但從另外一個角度來看，當事人炒作的傾向過於嚴重，這會導致民眾對事件的看法偏娛樂，不再看區塊鏈和主流社會的交流，更多人把它當段子。」薛洪言指出，過度炒作的本身，違背了它最初提出來的搭建區塊鏈和主流社會交流溝通橋樑的初衷。

《財新網》也認為，此事件「炒作跡象很明顯，但除了孫宇晨重回輿論視野外，似乎無人從中獲益。」報導指出，自2019年6月孫宇晨宣布成功標下巴菲特午餐以來，截至7月22日，波場幣價格不漲反跌。最初波場的願景是構建基於區塊鏈的自由內容娛樂體系，但最終，「在波場幣的起起伏伏中，孫宇晨收穫了億萬身家，而那個『基於區塊鏈的自由內容娛樂體系』，仍不見踪影。」

孫宇晨是在2017年創建波場幣，募集到數億人民幣，他也一夕致富，不過，也隨即被大陸央行盯上。如今又因為臨時取消與巴菲特的餐會，外界傳聞不斷，引發關注。