群益成立退休組合傘型基金　瞄準退休理財族群

▲投信推出退休商品瞄準退休理財族。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

群益投信在7月23日成立的「群益全民退休組合傘型基金」採目標風險策略，其三檔子基金分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，以及群益全民成長樂退組合基金，按目標風險類型依序為保守、穩健、積極，為投資人打造不同風險屬性的退休理財商品。

群益投信自2017年起擔任私校退撫投資顧問，其投資邏輯近似組合基金之操作，是業界少數具備大規模組合型產品操作經驗的基金公司。

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為了讓一般大眾在退休理財規劃上有更適合的投資工具，群益投信推出「群益全民退休組合傘型基金」，產品設計在以控制目標風險為前提下，尋求報酬機會，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的資產配置也會因應調整。

此外，組合基金具有風險分散的優點，能把握不同資產表現輪動的投資契機，對於進行退休理財這類中長期投資計畫的投資人而言，是相對便利的投資工具。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，在操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過群益投信的風險情緒指標，有效描述當前市場情緒，達到風險預警效果，並搭配量化模型判斷景氣位置和投資團隊的質化決議，以兼顧風險控管和投資效益追求兩大投資目標。



