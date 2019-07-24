Snapchat日常用戶人數破2.3億　股價盤後飆漲近9%...今年以來漲幅169%！

▲Snapchat首次超過2億日常用戶。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

Snapchat 在三個月內新增加了1300萬名用戶，結束了長期低迷的窘況，並首次將公司的用戶群推向每日2.3億活躍用戶，突破自Snapchat 上市以來最高紀錄。

由於用戶增長高於預期，再加上本季度虧損放緩，推動Snapchat母公司Snap的股票在盤後交易中上漲約9％，該公司股價今年漲幅高達169％，在收益報告公佈之前，週二收盤上漲近5％至14.83美元(約新台幣465元)。

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有消息人士指出，推動股價走高的原因一部分是因為之前低迷的用戶增長，另一部分是由於收到負面用戶評論進而重新設計所帶來的。

另外隨著最近的Android更新全面推出，Snapchat使用率大幅提升，包括首次打開應用程序的用戶的保留率提高10％。此外，Snapchat的Discover平台，該公司已投入大量資金用於製作原創短片節目，其觀眾人數同比增長35％。每日觀看時間也在改善，同期增長60％。

Snapchat是本週第一家報告收益的社交媒體公司， 其結果可能是Facebook 和 Twitter的強勢預兆 ， 它們將分別於週三和周五發布第二季財報。Facebook計算了第一季度每天使用其應用程序系列的15.6億人，而Twitter每天有1.34億用戶。Facebook和Twitter都沒有像Snapchat有大量增加的用戶增長量。