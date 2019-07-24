來搶鐵飯碗！經濟部加碼國營事業招考1219人　起薪36K起跳

▲經濟部今（24）日公佈中油、台電、台糖及台水公司新進人員徵試簡章，預計錄取1219人。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

為改善國營事業人力結構，經濟部今（24）日公佈中油、台電、台糖及台水公司新進人員徵試簡章，招考總名額暫定1219人，較五月時公佈的761人增加458個名額，將於11月24日舉行初試，最終錄取者可獲36K至39K起薪。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處今天公布108年度專科以上層級新進職員徵才訊息，徵才單位包托台電、中油、台糖、台水等各國營事業。

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經濟部今天公告徵選簡章，官員表示，各類別詳細應考資格、考試科目及其他事項請參閱甄試簡章，為響應環保、節能減碳，不另販售紙本簡章，請有意報考者自行上網查閱。甄試網站網址為：http://exam.taipower.com.tw/

官員指出，這次招考將在今年11月24日於台北、台中、高雄及花蓮4地舉行初試，預計12月26日公布參加複試人員名單，最終錄取人員起薪約新台幣3萬6000元至3萬9000元，想爭取鐵飯碗的求職民眾可以把握機會。

經濟部表示，這次甄試共計招考26個類別，包括： 企管131名、人資6名、財會34名、國貿11名、資訊67名、統計資訊4名、文化資產3名、政風6名、法務5名、地政18名、土地開發4名、土木107名、建築27名、測量製圖4名、機械226名、電機260名、儀電77名、環工33名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫4名、農業4名、化學29名、化工製程125名、石油開採7名、地球物理10名、生態3名，合計：1,219名。