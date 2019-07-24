向自由行、小資族招手！　凱基銀信用卡買廉航機票最多5%回饋

▲凱基銀信用卡。（圖／凱基銀提供）

記者吳靜君／台北報導

暑假是出國旅遊的旺季，並且很多消費者也開始規劃中秋節連假小旅行。凱基銀信用卡推出旅遊優惠，即日起至9月底，購買指定廉航機票單筆購票滿萬元最高可享5%刷卡金回饋，至全台旅行社刷卡單筆滿額且完成登錄，最高可享加碼2%回饋。

另於訂房網站消費同享海外實體商店消費及海外網購滿額最高回饋4.5%，讓卡友開心出遊也能賺滿回饋金。

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近期各家銀行紛紛海外旅遊優惠，包含彰銀昨（23）日才推出的「My樂現金回饋卡」海外消費回饋最高可以達3.5%，新戶最高可達6%、北富銀J卡9月底前回饋3%(原權益1%)；台新銀FlyGO在9月底前也是3%(原權益也是1%)，星展銀的炫晶御璽卡享2.5%。

凱基銀內部資料分析發現，30歲以下的消費者最喜歡自由行，習慣自行訂購機票、訂飯店，愈年輕的族群在出國時選擇搭乘廉價航空的比例愈高，善用當下有提供優惠的信用卡刷卡購票就能省下一筆支出。因此凱基銀鎖定「背包客」推優惠，即日起到9月30日購買指定廉價航空包含台灣虎航、酷航、香草航空、越捷航空、樂桃航空、亞洲航空、捷星航空、濟州航空等機票，單筆滿萬元享1.5%回饋，最高可享5%刷卡金回饋。

此外，現在各家訂房網的價格透明且容易比價，讓消費者可以聰明消費，凱基銀建議可以在比價後透過信用卡與各訂房網的活動網站訂房，通常能夠獲得更優惠的房價。凱基信用卡活動期間內在Agoda、Expedia、Hotels.com、Relux網站訂房刷凱基指定信用卡最高可享8%折扣，此時若再搭配海外消費的活動，消費累積滿10,000元享加碼2%刷卡金、滿50,000元除了加碼2%再加贈500元刷卡金，連同海外消費可享最高4.5%回饋，不但省去換鈔麻煩，還可賺額外的現金回饋。

凱基銀行信用卡另提供購買KKday日韓指定行程享88折、全平台商品可享95折的優惠，滿額還可享最高300元刷卡金回饋，讓精打細算的卡友可以預先購買觀光景點的門票或體驗行程，既省時又可多買一些戰利品。針對喜歡跟團旅遊的卡友，凱基銀也提供全台旅行社消費優惠，9月底前單筆每滿30,000元送300元刷卡金，辦理分期消費還可加碼回饋最高3,000元。