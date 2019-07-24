聯準會7月降息機率100%！摩根：各類資產加速成長　股債市報酬雙雙升高

▲ 利率期貨市場對美國七月降息的預測機率已升至100%。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯準會官員近期「鴿」聲嘹亮，致使市場降息聲浪高漲，利率期貨市場對七月降息機率已升至100%，摩根投信表示，回顧上一次（2006年）美國聯準會停止升息，各類資產於升息後一年加速表現，股市及信用債漲幅甚至繳出雙位數的好成績，顯示升息後資金寬鬆有助推升股債市報酬。

但另一方面，降息同時也反映對經濟的疑慮，投資人仍需審慎以對，建議此時不妨核心布局股債兼具的多重收益型基金，透過全方位布局，持續追求正報酬機會，並兼顧下檔保護。

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摩根多重收益型基金產品經理陳若梅指出，美國勞動市場緊俏、薪資持續成長且民間消費持穩，但貿易戰等亂流已逐漸拖累美國經濟展望，並影響企業投資意願，除了總統川普不斷敲邊鼓，部分聯準會官員也持續釋出降息訊號。

根據最新的聯邦基金利率期貨，七月美國聯準會降息機率已來到100%，今年底前甚至可能預防性降息兩碼，在努力延長經濟周期和謹慎管控市場預期的前提之下，聯準會下周宣布降息幾乎已勢在必行。

陳若梅分析，回顧美國聯準會上一次停止升息，各類資產後一年都呈現加速上漲，特別是股票、新興債和美國高收益債區間漲幅都超過兩位數，伴隨聯準會下半年可能祭出預防性降息來支撐景氣動能，對2015年以來的升息循環按下暫停鍵，全球貨幣市場可望更趨寬鬆，在資金活水挹注下，看好風險性資產表現，特別是有息收保護的防禦性股票和債券。

不過，陳若梅提醒，觀察聯準會過去行事風格，最終決策都是依據實際數據數字，建議投資人不宜過度積極預測其政策調整幅度。此外，美中貿易持續發展，考量美國與中國雙方皆有堅持的底線，且貿易戰觸手已延伸至其他國家，預期貿易戰發展反覆的消息將持續一段時間，短線上，經濟前景及貿易戰發展的不確定性，均將為市場再添波動，建議投資人應該宜採取靈活調整的多元資產配置方式，穩健參與股債收益及全球投資機會，還有機會掌握資產輪動的資本利得。