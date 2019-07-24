華碩AI雲端系統解決方案　結盟新加坡Certis開發「智慧保全」

▲華碩雲端與新加坡Certis集團簽署合作備忘錄。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（24）日宣布，由華碩雲端取得新加坡Certis Group AI訂單，將協助Certis建置一套與AI大資料雲端服務(TWCC)類似架構的自有高效能AI雲端系統，並由華碩雲端總經理吳漢章與新加坡Certis Group Senior Managing Director Joseph CP Tan簽署合作備忘錄，宣示雙方在智慧保全領域展開全方位合作。

雙方合作包含Certis AI雲端系統建置，基於Certis Group累積的大數據開發科技執法與安全監控等AI應用，並藉由雙方國際通路銷售共同發展的智慧保全解決方案三大階段，借助華碩AI研發能量與國家級AI雲端系統建置、軟硬整合經驗，結合Certis Group國際頂尖的保全服務，打造智慧保全。

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▲左起為華碩雲端總經理吳漢章與新加坡Certis Group Senior Managing Director Joseph CP Tan。（圖／華碩提供）

Certis Group是新加坡主權基金淡馬錫旗下100％投資之子公司，服務範圍涵蓋全球眾多政府公共管理機構、大學校園、提供包含新加坡樟宜機場在內的7個機場、36家以上購物中心、醫療院所等智慧保全服務。

華碩雲端總經理吳漢章表示，智慧保全全球商機龐大，華碩的AI雲端系統技術受Certis Group肯定，並進一步跨界合作，強強聯手在國際推廣，落實AI產業化，期望這個合作模式可運用到不同領域，將台灣的AI技術推廣到更多國家。

華碩投入雲端領域10多年，包含AI雲端基礎建設、數據儲存平台、AI技術平台、高效能伺服器、智慧終端等自有技術，具備雲端到AI垂直軟硬體整合能力，除了協助科技部台灣杉二號AI超級電腦建置外，也同步拓展國內外AI合作商機，提供國際級AI雲端整體解決方案。