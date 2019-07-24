　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

應用材料寫半導體「新劇本」　為MRAM量產助攻

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼應用材料Endura平台。（圖／業者提供）

應用材料新Endura Clover MRAM PVD系統。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

迎接人工智慧、大數據世代，半導體材料大廠應用材料從硬體著手，運用五大技術，推出能讓磁阻式隨機存取記憶體（MRAM）、可變電阻式記憶體（ReRAM）、相變化記憶體（PCRAM）等新型記憶體量產的新平台，寫下半導體產業「全新劇本」（New Playbook）。

這個新平台名為新Endura Clover MRAM PVD系統，是業界首款具備量產價值的MRAM平台。

請繼續往下閱讀...

研究指出，以統合式MRAM解決方案取代微控制器中的eFlash和 SRAM，可節省高達90%的功耗。且採用單一電晶體MRAM取代六個電晶體的SRAM，可實現更高的位元密度和更小的晶片尺寸。這些功耗與面積成本優勢使得MRAM成為邊緣裝置的理想選擇。

此外，相較於傳統的NAND，PCRAM或ReRAM的儲存級記憶體更可提供超過10倍以上的存取速度，使這些記憶體成為雲端資料的首選。

應用材料半導體事業群金屬沉積產品處產品經理周春明表示，由於目前新的記憶體要量產仍有挑戰，須在設備技術上有所突破，才能實現全面生產。因此，應用材料透過新的晶片架構（類似Google TPU）、新3D技術、微縮新方法、先進封裝等五大項目，來實現這個全新劇本。

周春明表示，MRAM是一種非常複雜的薄膜多層堆疊，由10多種不同材料、超過30層以上的薄膜與堆疊組成。因此應用材料推出全新整合式材料解決方案，採用MRAM的Clover PVD、PCRAM和ReRAM的ImpulsePVD，以及內建量測功能，支援這些裝置的量產製程。

新Endura Clover MRAM PVD系統已經有至少8個大客戶，包含邏輯廠、記憶體廠，其中，有5個客戶用在MRAM，8個客戶用在PCRAM/ReRAM，目前率先被採用的領域為航太、軍事；未來看好更擴大至物聯網、車用，以及更進一步往穿戴裝置、智慧手機等。

應用材料技術處長邱興邦表示，因製程繁複，現階段用此設備製造晶圓，一個小時僅能產出3-4片，量少但質精，然而依據不同客戶需求，調整或優化製程，未來一小時將會有達到10-20片晶圓的產能，並且看好5年內，就會有客戶達到量產。

應用材料半導體事業群金屬沉積產品處產品經理周春明。（圖／業者提供）

▲▼應用材料半導體事業群金屬沉積產品處產品經理周春明。（圖／業者提供）

ET快訊
火鍋附生蛋！他苦惱「每次都吃不下」　網點破：不是煮來吃的
年收破百+住免費房！他曝生活慘吃土過日　網看支出明細：會出事
黃國昌再爆： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

關鍵字：半導體,記憶體,應用材料,DRAM,SRAM,MRAM,ReRAM,PCRAM

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

雲端最有錢／不當冤大頭 　三大必買保障險

向自由行、小資族招手！　凱基銀信用卡買廉航機票最多5%回饋

聯準會7月降息機率100%！摩根：各類資產加速成長　股債市報酬雙雙升高

微型企業違勞基法擬免罰卡關　勞長：各界意見多

阿里巴巴網站開放美企業入駐 抵禦亞馬遜強敵

應用材料寫半導體「新劇本」　為MRAM量產助攻

Twitter將刪除“Quality Filter”功能！　原想過濾垃圾郵件...坦言反讓用戶困擾

法徵「數位稅」開第一槍　蘋果、臉書與谷歌都遭殃

新台幣今開盤貶值0.9分　以31.1元兌1美元開出

挑戰1萬1千點！台股開漲22點至10,969　市場觀察能否受惠美股上漲效應

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

雲端最有錢／不當冤大頭 　三大必買保障險

向自由行、小資族招手！　凱基銀信用卡買廉航機票最多5%回饋

聯準會7月降息機率100%！摩根：各類資產加速成長　股債市報酬雙雙升高

微型企業違勞基法擬免罰卡關　勞長：各界意見多

阿里巴巴網站開放美企業入駐 抵禦亞馬遜強敵

應用材料寫半導體「新劇本」　為MRAM量產助攻

Twitter將刪除“Quality Filter”功能！　原想過濾垃圾郵件...坦言反讓用戶困擾

法徵「數位稅」開第一槍　蘋果、臉書與谷歌都遭殃

新台幣今開盤貶值0.9分　以31.1元兌1美元開出

挑戰1萬1千點！台股開漲22點至10,969　市場觀察能否受惠美股上漲效應

黃暐傑挨滿貫砲失6分　歸隊3A失11分、防禦率高達45

248匹可變壓縮比引擎、10氣囊　Nissan Altima台灣前導網站上線

36歲坎諾還能打！　生涯首次單場3轟

渣男加「換妻俱樂部」揪3P！狂約炮喊：真的很爽　正宮淚崩：原諒換更深傷害

台南市三喜臨門　環保局、永康及城西焚化廠均得獎

韓國瑜爬樹茶登革熱引討論　柯文哲：有些事不要做嘛

吃威爾剛下體垂...問題竟在「腿」！　72歲翁雷射完天天晨勃

陸國防白皮書強調不擴張　台專家：與美做對比消弭威脅論

千萬準備入袋！她買大創49元「發票收納神器」　兌獎神速...網驚呆喊買

酒駕撞死烘焙師！金錢豹女判賠1068萬　胞姊不再上訴：賠償只是數字而已

財經熱門新聞

鴻海除息秀週四登場　分析師看好..

美股3大指數勁揚「逼近歷史高點..

App Store預計　11月..

從晶片到火箭都需要用到它　AN..

凱達攜手精品香氛搶攻父親節商機..

玉山新信用卡推利多　鞏固地位

Apple Card來台有譜！..

泰銖狂升還沒停　外匯專家：到當..

關務署：舊資料只保存5年！　難..

Apple Card登台發信用..

謝金河：不相信郭董在2020沒..

美中重啟談判！道瓊漲逾150點..

新台幣今開盤貶值0.9分　以3..

雄獅明年獨包星夢、歌詩達搶市　..

更多熱門

相關新聞

日韓貿易戰引爆記憶體價格　威剛Q3逐月發酵

記憶體模組威剛（3260）積極擴展電競實力，訂周日（7/28）由旗下電競品牌XPG與NBA台裔球星林書豪領軍的職業電競勁旅J.Storm正式簽約；在布局高收益的電競市場外，將受惠於第3季記憶體價格走揚，客戶建立庫存需求推升下，業績及獲利皆將展現旺季水準。

應用材料推新Endura平台　5年內量產

5G成長帶動半導體產業前進　投信：科技類股景氣有望逐漸回溫

安倍贏參院改選　南韓警戒感上升…

影／開盤平均漲幅141%　上海科創板敲鑼

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

裸男當街隨機砍殺3人　法官不寒而慄

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：只有3種可能

更多

最夯影音

更多

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面