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Twitter將刪除“Quality Filter”功能！　原想過濾垃圾郵件...坦言反讓用戶困擾

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▲推特Twitter。（圖／路透）

▲Twitter宣布將刪除質量過濾器功能。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

Twitter今天宣布它將從搜尋設定中刪除過濾器（Quality Filter）功能。當初設置此功能是希望替用戶過濾掉垃圾郵件等低質量貼文和垃圾郵件，但現在Twitter稱這只會讓用戶更困惑。

過濾器是在2016年首次推出，Twitter當時解釋此功能目的在於讓用戶更好控制自己的使用感受，並且隱藏罐頭訊息和垃圾郵件發送者的通知和推文，以及幫助防止遭受騷擾。

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Twitter在2016年表示，打開過濾器時，可以通過使用各種訊號（例如帳戶來源和行為），來提高用戶看到推文的質量，但Twitter卻從未提供關於認定推文內容質量高低的計算法。

Twitter在今天的推文中寫到，「我們正在從搜尋設定中刪除過濾器，因為用戶告訴我們過濾器讓人困惑，他們不想要它。隨著時間的推移，我們一直在改進搜索系統，因此”Top”會向您展示最好的推文而沒有額外的設定，而最新版本會向您顯示更多推文。」

在過去的一年中，Twitter提供了幾種新工具來幫助抵制濫用和不恰當的推文。現在，用戶可以在舉報推文時更加詳細，而Twitter也開始處理假帳戶並對被控濫用的帳戶採取更嚴厲的行動。

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關鍵字：推特,過濾器,垃圾郵件,Twitter,Quality Filter

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