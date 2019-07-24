馬英九吳敦義台大畢我放牛班　韓國瑜嘆：黨精英不喜歡我

圖文 / 鏡週刊



高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰2020總統大位，他接受本刊專訪談到黨內天王，語氣一度變得急促。他感嘆，自己與每一位黨內大咖，都是老交情，「只是我不是國民黨乖乖牌，從來就不是。」

回想過去擔任台北縣議員到立委期間，韓國瑜坦言，可能他的個性太過直來直往，容易暴衝憤世嫉俗，「我想，我不被中央黨部這些菁英喜歡」，他們只喜歡按部就班的人。

他進一步說，像前總統馬英九、黨主席吳敦義等人，都是台大畢業，成長背景與他截然不同，他是從國中開始，就是放牛班學生，一路跌跌撞撞，在失敗中成長，完全不是國民黨當權派會喜歡的樣子，「即使到今天，我也未必會被黨內菁英喜歡。」

「但我很能夠跟庶民、基層站在一起。」韓國瑜說，但是他離開政壇17年，吸取到與黨內菁英不同的養分，也看清楚很多人情世故，不會有什麼奇怪想法，與人相處也很和睦，內心更是無欲則剛，不怕外界怎麼看他，一路走來就是光明磊落，做人坦蕩蕩。

不過，相較與藍營菁英的距離感，韓國瑜談到前立法院長王金平時，態度卻明顯的柔軟許多。他說，王院長一直以來就是他的老長官，在立法院時期合作非常愉快，他認為王是台灣政壇上，少數見過大風大浪、大江大海的人。

「三山造勢我感念在心。」韓國瑜也主動提起，去年高雄市長選舉，王金平確實幫他很多，他至今依舊十分感謝，相信王院長現在持續走訪基層，內心一定有所定見，「換個角度來看，這也是藍軍力量的擴散」，接下來他會找時間親自到王高雄路竹老家請益。



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