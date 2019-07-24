阿里巴巴網站開放美企業入駐 抵禦亞馬遜強敵

▲阿里巴巴開放美國小企業銷售商品。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

中國大陸電子商務巨頭阿里巴巴集團表示，將開放美國小型企業在阿里巴巴網站（Alibaba.com）上銷售產品，透過積極開拓海外電子商務市場，進而抵禦亞馬遜等強勁競爭對手。

以往美國企業只能在阿里巴巴網站上購買商品，Alibaba.com網站上美國買家約有三分之一，而中國賣家超過95％。這項計劃也包含在印度、巴西和加拿大等國家的美國商人，分析師估計將迎來全新的市場樣貌。

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阿里巴巴不銷售自己的庫存，希望透過替中小企業提供全球銷售力，贏得美國本土企業首選的銷售市場平台，此舉動同時也引起製造商、批發商和經銷商的興趣。

上個月，阿里巴巴還為其針對商家的「天貓全球市場」(Tmall Global Marketplace)推出了一個英文網站，試圖在未來三年內將該平台上的國際品牌數量翻倍，達到4萬個。

在收費部分，阿里巴巴表示，除了營銷和廣告費用外，美國賣家還必須支付大約2000美元（約新台幣6萬3000元）的會員費，才能在Alibaba.com網站上開設商店營運。

相對地，競爭對手亞馬遜除了本身銷售自己的庫存外，還允許第三方供應商在其網站上列出待售清單，也讓供應商可以將產品存放在亞馬遜的倉庫中；另外，亞馬遜是以按月或按項目向賣家收費。

阿里巴巴集團北美B2B負責人約翰卡普蘭（John Caplan）表示，美國是阿里巴巴發展全球化供應的首要市場，但阿里巴巴「對其他市場的態度也非常明確」。