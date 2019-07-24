挑戰1萬1千點！台股開漲22點至10,969　市場觀察能否受惠美股上漲效應

▲ 台股今日開盤上漲22點、以10,969點開出。（示意圖／CFP）

記者李瑞瑾／台北報導

美中將在下週一（29日）於上海進行新一輪貿易談判，激勵美股四大指數同步走揚。而台股今（24）日早盤則上漲22點、以10,969點開出，持續向前挑戰11000點關卡。

電子三雄開盤走高，股王大立光（3008）今開4270元、漲幅1.06%；台積電（2330）開266.5元、漲幅0.94%；鴻海（2317）開81.2元、漲幅0.37%。

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據外媒報導，美中將於29日在上海進行新一輪貿易談判，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），將再次率領貿易代表團前往上海，和中方展開為期2天的貿易談判；此外，美國最新一波企業財報表現亮眼，激勵美股四大指數收高，道瓊工業指數上漲逾150點、費半漲幅更超過1%。

終場道瓊指數上漲177.29點，收27349.19點、漲幅0.65 %；那斯達克指數上漲 47.27點，收8251.40點、漲幅0.58%；標普 500 指數上漲20.44點，收3005.47點、漲幅0.68%；費城半導體指數上漲19.18點，收1573.27點、漲幅1.23%。