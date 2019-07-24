凱達攜手精品香氛搶攻父親節商機　來客預估年增二成

▲台北凱達大飯店攜手德國精品香，除推出父親節餐飲優惠，並加贈古龍水乙瓶，可望吸引來客成長至少二成。（圖／凱達提供）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻父親節聚餐商機，台北凱達大飯店今（23）日宣佈與德國精品香氛異業結盟，除推出父親節餐飲及住房優惠外，加贈古龍水乙瓶；凱達預估，可望吸引來客成長至少二成。

台北凱達大飯店是凱撒飯店連鎖集團最新自創品牌飯店，座落於台北市萬華區，是全台第二大的國際觀光飯店，也是全台唯一與台鐵車站共構的觀光飯店，2017年11月正式開幕；按營運目標，第一年平均房價目標訂在3200至3500元間，年均住房率則為60%。

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凱達擁有750間客房、為全台第二大量體的飯店，在台北市西區坐擁交通便利優勢，鎖定日韓、港澳星馬等自由行旅客以及國民旅遊為主要客源，開業才短短一年多，今年第一季平均住房率已達85%，預估第二季住房率亦可望維持。

因應父親節到來，台北凱達大飯店「獨爸」祭出各項餐飲優惠，館內百宴自助餐廳於8月每周六、日午晚餐，豪邁推出現切「戰斧牛排」，大手筆加量不加價，就是要好好犒賞平日辛勞的爸爸。

另外，8月期間至百宴自助餐用餐，只要一人身分證字尾有8、5、2、0（爸我愛你）其中一個號碼，即享8人同行2人免費（另收一成服務費）。

凱達主管指出，父親節午晚宴10人一桌每桌只要9,999元+10%；凡於7月30之前完成付訂者，除免一成服務費之外，並加贈「4711」Nouveau Cologne EDC風格古龍水或經典橙香古龍噴霧乙瓶，可望提升來客數至少二成。