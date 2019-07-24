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越南擬推出新法規　強力打擊「迂迴出口」！　防止原産國偽造問題氾濫

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▲越南將通過新法令，防止一些廠商進行「迂迴出口」。（圖／路透）

▲越南將通過新法令，防止一些廠商進行「迂迴出口」。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

越南擬參考全世界基本共通的出口標準，在此基礎上制定新法規，以解決嚴重的「原産國偽造問題」。

《日本經濟新聞》報導，與越南貿易關係日趨密切的美國也正關注這個情況。所以，越南政府將研擬新法令，防止一些廠商為了規避美國的關稅制裁而進行「迂迴出口」。

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該報導表示，越南正根據世界通用的規範思考對策。舉例來說，如果是對簽有自由貿易協定（FTA）夥伴國的出口，則必須向夥伴國提出在本國生産的「原産地證明」。例如，100美元（約新台幣3100元）的産品，「若在越南境內製造生產的價值超過50美元（約新台幣1550元），即被視為越南製造」等。

而且，報導指出，世界通用的規範中也包括，在兩國間按產品類別，嚴格規定生産的比例和製造程序等。進口國也會嚴格督察，如有不實情況，將執行處罰。另一方面，倘若是國內銷售，各國的法規也有所不同。日本和歐美等已開發國家根據各自國內的法規，制定本國製造的標準，與進口産品有明確的區別。

此外，日本貿易振興機構（JETRO）的貿易投資諮詢課課長石川雅啟表示，越南等開發中國家的標準「模糊不清，法規難以良好執行」。而且，一位在越南工作的日資企業主管表示，目前在越南，原産國標示取決於企業的道德觀而非法規。

不過，日經報導也指出，隨著來自美國的壓力越來越大，越南或將加快制定新法規的腳步。

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關鍵字：中美貿易戰,日本,越南,美國,川普,關稅

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