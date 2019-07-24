雲端最有錢／不當冤大頭 　三大必買保障險

新聞節目中心／綜合報導

台灣人愛買保單，不過卻把保單當成儲蓄或理財工具。根據保險事業發展中心統計，國人平均一人有2.5張以上壽險保單，壽險滲透率(保費占國內生產毛額的比重)高居全球第一；但買的不是保障型，多是投資型、儲蓄險，光是宣告利率的利變壽險、利變年金，去年新契約保費就賣破7500億元，占比約55%，今年前二月更爆表到超過62%。

近幾年受低利率環境影響，股匯市波動風險又高，很多民眾就更依賴「保本商品」，於是「利變型保單」就變成近年來最夯的商品。壽險業者為了競爭，也不斷喊高宣告利率，甚至一度達到4%，後來金管會警告「不能亂喊價」後才降溫，不過利變型保單的3%利率仍然對很多保守的台灣民眾深具吸引力。但是利變型保單是不是保證穩賺不賠?「宣告利率」跟「保證利率」又有什麼不同? 還有媒體上許多專家都常常在提醒觀眾，保險回歸保險，投資回歸投資。到底投資與保險之間的資產配置應該怎麼做? 專家提出一個28法則，什麼是28法則，應該怎麼做? 而保險應該怎麼買? 什麼樣的保險適合什麼樣的族群? 其實你知道嗎，購屋族、養老族還有玩樂族，都有適合你們真正保障大家的保險! 怎麼買，鎖定雲端最有錢第48集節目聽專家的分享!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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