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從晶片到火箭都需要用到它　ANSYS搶攻台灣中小企業市場

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▲從晶片到火箭都需要用到它　ANSYS搶攻台灣中小企業市場。（圖／翻攝ANSYS官網）

▲ANSYS為全球工程模擬領域的領先企業。（圖／翻攝ANSYS官網）

記者姚惠茹／台北報導

國際工程模擬軟體廠ANSYS（安矽思）在台灣深耕多年，客戶涵蓋全台電子科技廠逾8成以上，ANSYS技術經理魏培森表示，迎接5G、AI、物聯網的時代來臨，工程模擬軟體有利於創新產品的開發，未來市場需求將逐漸擴大，預計搶攻台灣中小企業市場。

魏培森表示，ANSYS創設於1970年，總部設在美國賓州匹茲堡，主要作為全球工程模擬領域的領先企業，在眾多產品的創造過程中，扮演著至關重要的角色，包括火箭、飛機、汽車、電腦、橋樑的設計都需要用到工程模擬技術。

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魏培森指出，依照地區特性，ANSYS在歐美主要應用在航太領域，而在中國大陸則是汽車領域，至於台灣的產業應用則是半導體和5G領域，但是ANSYS的工程模擬軟體技術，其實可以應用在各種產品研發。

魏培森說明，以半導體為例，ANSYS的SoIC多物理場 （multiphysics）解決方案支援萃取（extraction）多晶粒共同模擬 （co-simulation） 和共同分析 （co-analysis）、電源和訊號完整性分析、電源和訊號電子遷移（electromigration；EM）分析，以及熱和熱應力分析。

其它領域，魏培森舉例，像是馬達、電扇在設計研發階段，都可以使用ANSYS的工程模擬軟體，幫助工程師在短時間獲得高逼真的模擬結果，並評估更多的設計變化，不僅可以加速產品創新，還可以縮短產品上市時程。

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關鍵字：ANSYS,工程模擬

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