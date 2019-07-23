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神卡Apple Card申請商標註冊　登台發信用卡有2方式

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▲▼Apple Card。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Card發布後引發果粉高度關注，蘋果已於上周在台灣申請商標註冊。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果在春季發表會上推出「Apple Card」，近期除了在香港註冊商標外，同時也於15日在台申請商標註冊，果粉關注「Apple Card」信用卡的亮相時程。金管會今（23）日表示，目前尚未收到與國內發卡機構合作或是自己設立信用卡發卡機構等相關訊息。

根據經濟部智慧財產局資料顯示，「Apple Card」已在今年7月15日申請商標註冊，商標由代理人國際通商法律事務所的律師陳玲玉申請，最快必須需過智財局6個月的審查。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局副局長黃光熙表示，目前沒有收到關於Apple Card、Apple Cash任何相關訊息，也沒有接到蘋果或銀行相關業者詢問，若未來有詢問，將會檢視業務運作模式。

黃光熙指出，蘋果在國外是與萬事達卡組織合作，需要有銀行做信用風險，不過目前尚未得知是要與台發卡機構合作，或是自己來台設立信用卡發卡機構，屆時會視業務需求採取相關管理措施，不過都必須符合信用卡業務管理辦法。

金管會主秘陳開元補充說明，蘋果若要自己設立信用卡發卡機構，必須向金管會提出申請，不過若是與台灣發卡銀行合作，發行聯名卡的話，也必須符合法規；蘋果若要來台灣是好事，任何金融上法規問題，都可向銀行局聯繫。

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關鍵字：金管會,蘋果,Apple Card,商標,果粉,智財局,信用卡

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