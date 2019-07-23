Apple預計11月開發票　民眾明年初可拿Apple發票兌獎

▲App Store（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

想拿Apple的發票快囉，財政部今（23）日透露，App Store將在11月開立雲端發票，所以民眾到Google Play買東西有機會中千萬元大獎；最快明年也可以拿Apple的雲端發票兌獎了。

今年3、4月期統一發票，有民眾到Goole Play花30元就中了千萬元的特別獎，也是Goole Play開出的首張千萬元大獎發票。但是這種好運也即將要降臨在App Store的消費者身上，財政部透露，App Store也將要在11月開立雲端發票了。

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財政部表示，今年上半年除了Goole Play在3月開立發票之外，其他還有4家的跨境電商也陸續開立發票，包含Sony、美商UpToDate、Digital River GmbH及Various Inc等。

根據財政部統計，已經有登記稅籍且有在營業的跨境電商共計112家，除了上述的5家之外，其餘的都尚未開立，其中較為知名的還包含Uber、FaceBook等都還未要開，但是財政部官員表示，這些跨境電商無論如何都要在今年下半年開立，否則明年開始就要處分。

實際跨境電商今年起就必須要開立發票，但是財政部給予一年的輔導期，讓這些跨境電商可以與國內接軌。明年元旦起，跨境電商「必須」開發票，若沒有開發票就可以依據稅捐稽徵法第44條規定，處查獲漏開發票金額5%的罰鍰，金額最高不超過100萬元。若Apple預計11月開立發票，就是今年11、12月期的發票，明年就可以拿著Apple的發票兌獎。