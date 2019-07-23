卡純網銀拉攏年輕人　彰銀推海外消費神卡最高回饋6%

▲彰銀推新的現金回饋卡。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了因應金管會即將公布純網銀榜單，純網銀即將加入市場競爭，為了鞏固市場和搶攻信用卡地位，彰銀今(23)日宣布發行「My樂現金回饋卡」辦信用卡並且加入數位存款帳戶，若是新戶可以達到6%，這也是彰銀睽違三年之後，再度發卡，留住年輕人的心。

彰銀董事長凌忠嫄表示，根據金管會統計，國人刷卡金額屢創新高，5月的簽帳金額甚至達到了2679億元，寫下歷年同期新高，也是史上第4高。

請繼續往下閱讀...

看準了信用卡刷卡金額，彰銀推出了「My樂現金回饋卡」根據彰銀的規劃，分回基本回饋以及加碼回饋，國外基本一般消費就回饋1%，加上數位存款、行動支付交易以及電子帳單或者是帳戶扣繳，最高可以達到3.5%。國內的一般回饋0.5%、其他加碼回饋金額最高是3%。如果加上新戶的話，再加碼回饋2.5%，最高可以回饋6%。

根據彰銀的規劃，今年底之前希望這張「My樂現金回饋卡」可以發卡量可以達到10萬張，並且卡友多能夠綁定彰銀的存款帳戶。觀察市面上的海外消費卡，北富銀J卡9月底前回饋3%(原權益1%)；台新FlyGO在9月底前也是3%(原權益也是1%)，星展銀的炫晶御璽卡享2.5%，因此彰銀的My樂現金回饋卡可說名列海外消費的神卡之一。

凌忠嫄進一步說，希望也可以藉此力拼消金，現在彰銀的消、企金比重為35%比65%，消金比重確實偏低，希望藉此可以衝刺消金，平衡消、企金的比重。