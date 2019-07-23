六都房屋移轉棟數減少　6月新承做房貸較上月減少39.95億元　

▲ 央行表示，6月六都房屋移轉棟數減少，致購屋貸款較上月減少39.95億元。圖為台北市大直。（圖／記者曾俊豪攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（23）日公布6月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.322％，較5月的1.473％下降0.151個百分點，主要因週轉金及資本支出貸款利率下降所致。其中購屋貸款較上月減少39.95億元，央行表示，主因是6月六都房屋移轉棟數減少。

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根據統計數據，在各項貸款中，包含購屋貸款、資本支出貸款、週轉金貸款利率皆較上月下降。央行表示，購屋貸款總額減少，主因是六都買賣移轉棟數較五月份減少，月增率為-13%；此外，各家銀行都積極爭取優質客戶，以及推出優惠房貸利率專案，讓購屋貸款利率下降。

在資本支出貸款部分，6月資本支出貸款總額較上月增加25.37億元，主要是因企業購買大型運輸設備以及都更等的貸款增加，利率稍微下降主要是因大企業貸款利率較低，以致資本支出貸款整體利率也跟著下降。

週轉金貸款增加2446.32億元，主要是因政府以及大的公、民營企業借款較多，也讓利率跟著下降；而消費性貸款部分總額減少30.63億元，則是因五大銀行承做學貸減少，利率較低的學貸減少，也讓消費性貸款利率成長0.123個百分點。

另一方面，6月五大銀行未承做國庫借款，致不含國庫借款之五大銀行新承做放款加權平均利率同為1.322％，降幅同為0.151個百分點。