研華入股華電聯網　力拚大中華區物聯網市占率

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭廠研華（2395）今（23）日宣布透過其全資子公司研華投資參與華電聯網（6163）私募方式發行現金增資。藉由本次入股一案，力拚大中華及東南亞地區智慧城市物聯網市場的市占率。

除了技術與產品上的支持外，研華也將與華電聯網進行共同行銷，落實WISE-PaaS和SRP（Solution Ready Platform）解決方案之銷售。

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華電聯網是結合資通網路、電信、媒體、資安四大產業之寬頻應用及系統整合服務廠商，這次將結合其多年創新應用業務服務與智慧城市之產業經驗，並積極採用研華WISE-PaaS物聯網雲平台，提供一條龍的整合型解決方案於智慧城市相關之專案與場域中。

華電聯網本著過去協助電信運營商建置3G、4G、及光纖網路的經驗，雙方將攜手合作應用5G的技術在安全監控、人工智慧及智慧城市等領域，實現5G的創新應用商機。

研華董事長劉克振表示，華電聯網是少數整合商中，具規模且有能力整合智慧城市物聯網解決方案之合作夥伴。藉由與華電聯網的合作，研華有信心可以進一步擴大於大中華及東南亞地區智慧城市物聯網市場的成長與市占率。

華電聯網董事長陳國章表示，華電聯網曾參與研華的共創計畫，共同合作開發WISE-PaaS環境監控的雲端服務平台等，這次藉由股權的結合，雙方成為更緊密的戰略合作夥伴。