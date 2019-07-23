暑假旺季帶動6月零售及餐飲業營收　雙創歷年同期新高

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暑假旺季帶動6月零售及餐飲業營收　經部：雙創歷年同期新高

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▲經濟部統計處今(23)日發佈6月零售及餐飲業營收統計，雙雙創下歷年同月新高。(圖／經濟部提供)

▲經濟部統計處今(23)日發佈6月零售及餐飲業營收統計，雙雙創下歷年同月新高。(圖／經濟部提供)

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今(23)日公布6月份批發、零售及餐飲業統計，其中除批發業營業額8,344億元，年減6.0%外，零售業營業額3,113億元，年增4.5%;餐飲業營業額686億元，年增5.1%，雙雙創下歷年同月新高。

展望7月份表現，統計處副處長王淑娟分析，因中美貿易紛爭未解，對批發業而言仍屬最大變數，加上國際原物料價格走跌，去年比較基數高，預估營收年增率續呈負成長。

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王淑娟表示，6月批發業因美中貿易摩擦致市場轉趨保守，加上記憶體等相關電子零組件、鋼材及石化原料價格滑落，致機械器具業、建材業及化學業分別年減3.2%、13.0%及14.3%。累計上半年營業額為4兆9,376億元，年減3.4%。

在零售業部分，綜合商品零售業中百貨公司因新商場加入營運，及精品、餐飲業績成長，年增9.4%，超級市場因部分業者積極推動數位轉型，搭配行動支付回饋及換購活動，帶動業績明顯成長，年增7.0%，便利商店在鮮食及消暑商品帶動下，年增2.9%，量販店因展店、獨賣商品及線上購物成長，年增8.9%。

至於汽機車零售業因新車及電動機車銷售成長，年增9.3%；電子購物及郵購業因年中慶檔期熱銷，加上行動購物明顯成長，年增9.0%；資通訊及家電設備零售業因天候多雨，月均溫相對往年略低，影響空調商品銷售表現，年減1.2%。零售業累計上半年營業額為為1兆8,700億元，年增1.7%，為歷年同期新高。

在餐飲業部分，因逢端午節、畢業季聚餐商機，加上進入冰飲品銷售旺季所致。累計上半年營業額為4,047億元，年增4.9%，為歷年同期新高。

針對7月統計預測，王淑娟分析，零售業隨貨物稅減免及節能家電補助上路，將推升消暑家電銷售業績，加上逢車商民俗月前銷售競賽衝刺期，預期年增率可望續呈增勢；餐飲業因進入暑假旅遊旺季以及消暑飲品需求高峰，營業額可望延續成長態勢。

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關鍵字：經濟部,零售及餐飲業營收統計

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