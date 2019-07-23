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日韓貿易戰引爆記憶體價格　威剛搶先布局、Q3逐月發酵

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電腦裡有狼魂！威剛結盟閃電狼電競隊推出聯名電競硬體 。（圖／廠商提供）

威剛董事長陳立白（右）。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

對於近來如火如荼的日韓貿易戰，記憶體模組威剛（3260）表示，這次日韓貿易戰對全球科技產業影響程度實為首見，預期在雙方短期不易平息的前提下，全球記憶體供應鏈將面臨無法如期全產能量產運作的壓力，NAND Flash及DRAM價格將隨著需求提前引爆而欲小不易。威剛也提早布局，業績將於第3季逐月發酵。

近期半導體產業雖受到美中及日韓貿易戰影響而快速變化，但威剛在全面掌握上游供應端、及客戶應用端的多方資訊，順利於7月NAND Flash及DRAM兩大記憶體價格反彈前搶先布局貨源，取得應有的庫存，可確保重要客戶不虞斷貨。

請繼續往下閱讀...

威剛董事長陳立白表示，受惠於第3季記憶體價格走揚，客戶建立庫存需求推升下，業績及獲利皆將展現旺季水準。此外，因與供應商及客戶早已建立長期合作關係，採購及業務兩大區塊皆對公司營運貢獻良多，業績將可於7月、8月、9月逐月發酵，整體表現將明顯優於上半年。

對於這次日韓貿易戰對全球科技產業影響，威剛有三點觀察。一、韓國半導體高層為確保關鍵原料貨源穩定，並新增供應來源，親自於國際間來回奔波；二、韓國政府高層極度關切日本動態，並呼籲美國介入日韓兩國進行協調；三、引發美國各大企業客戶高層陸續親自赴韓，關切零組件供貨狀況是否如期。

展望第3季，在DRAM供應端僅存三大廠商，新增產出相對有限；且大型資料中心（Data Center）自去年第3季已開始去化庫存迄今，整體庫存水位已降至合理位置；加上迎接5G、車聯網、物聯網及AI等新應用興起，預期今年第3季底至第4季初，大型Data Center公司將重新啟動備貨需求，加上新款智慧手機的上市需求，以及NB、PC採購旺季，都將奠定DRAM價格長期走揚氣勢。

整體而言，今年DRAM及NAND Flash的現貨價低點都已在6月出現，合約價也將於7月出現低點。

NAND Flash價格歷經2年的長期修正，雖帶動新一波的固態硬碟（SSD）需求快速增溫，卻也讓上游晶片廠相繼宣告現金成本失守。在下游通路庫存水位偏低的條件下，NAND Flash價格可望在第3季呈現適度的向上反彈，產業生態回復相對健康狀態。

威剛也大力加碼布局高毛利率產品線，包括電競、工控、及電動車馬達等，提升獲利；同時積極活化固定資產，期望能於中長期順利打造本業的高毛利率。

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關鍵字：威剛,記憶體,模組,日韓貿易戰,DRAM,NAND Flash

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