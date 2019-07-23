多元支付時代來臨　中華電打造雲嘉嘉南「無現金大學生活城」

▲中華電打造雲嘉嘉南「無現金大學生活城」。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電今（23）日於嘉義縣政府人力發展所（創新學院）舉辦「多元支付 魅力無現」成果發表活動暨記者會，推出「無現金大學生活城」計畫，透過提供多元行動支付的完善服務，並結合物聯網及大數據的相關技術，推廣各地店家及民眾使用，來落實智慧城鄉的理念，希望讓各行各業的店家以及顧客有感，輕鬆完成便利的無現金交易。

活動中，中華電信展示介紹了多元支付整合端末機，整合信用卡(VISA、MasterCard、JCB)、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Hami Pay、悠遊卡、一卡通、愛金卡、TW Pay、街口等支付工具，解決學生消費人潮造成現金交易流程較費時之不便，提升店家整體營業效能，滿足消費者使用多元支付需求。

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中華電認為，在全球非現金支付快速發展時代，無現金多元支付推廣應用，是台灣邁向更國際化必須面對的趨勢之一。希望能夠整合最新智慧支付科技，提供更便利、更安全、更快速及更完整的無現金交易解決方案，貼近各地民眾的生活，且融入到大家經常能夠實際體驗的消費情境當中，促成各行各業店家及顧客的雙贏局面。