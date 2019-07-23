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鴻海除息秀週四登場　分析師看好填息行情...把握明天最後進場日

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▲鴻海股東會，劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為鴻海創辦人暨董事郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）除息秀即將在25日登場，今年每股配發4元現金股利，預計8月23日發放，明（24）日就是小股民參與除息的最後進場日，要不要參加今年鴻海的除息？台新投顧副總黃文清從整體電子股市況來分析，看好填息行情，建議小股民把握最後進場日。

黃文清表示，從整體電子股來看，去年底中美貿易戰開打到後來緩解，再加上華為禁令有趨緩的情況，電子股從6月份開始就持續往上漲，目前已經來到波段水位。

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黃文清指出，值得注意的是，從今年6月份以來，上市櫃公司已經有一半以上完成除息，約略有7成的個股普遍填息，有些甚至是完全填息，尤其是電子股的填息率非常高，甚至在除息後持續上漲。

黃文清提到，以台積電法說會釋出的營運展望來看，預估第3季市場需求強勁，再加上智慧型手機進入出貨旺季，看好第3季營運表現優於預期，換句話說，整體第3季受到iPhone拉貨力道回溫，有利於相關電子股走勢，作為市值第二大的鴻海同樣可望受惠，建議小股民參與除息要把握最後進場日。

回顧過往鴻海填息紀錄來看，以2017年為例，鴻海僅花7天就完成填息，創下史上最快填息紀錄；2018年則是花了10天完成填息，創下史上次快填息紀錄，相較今年台積電6天就快速完成填息，市場關注鴻海今年的填息狀況。

此外，鴻海創辦人暨董事郭台銘6月再加碼鴻海股票550張，連續8個月買進自家股票，總計投入30億元買進4萬460張，持股來到133萬7938張，對鴻海股價更是起到護盤的作用。

鴻海今年除息交易日訂為7月25日，最後過戶日為7月26日，停止過戶起始日為7月27日，除息基準日為7月31日，現金股利發放日為8月23日，海外可轉換公司債停止轉換期間為7月5日至7月31日。

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關鍵字：鴻海,除息,劉揚偉

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