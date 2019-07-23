網紅一句話比廣告更有力　創造電商導購新藍海

▲印尼網紅創業家吳俊星認為，行銷要做得好，除了依據商品屬性去規劃，另外就是要能夠接地氣。（圖／無店面零售商業同業公會提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著網路廣告流量紅利的消失，要如何獲取新流量、新客戶，是電商做行銷所要面臨的問題。有些業者開始回歸找藝人或部落客代言行銷，而現今因自媒體的發展塑造出許多KOL（關鍵意見領袖），他們的一句話比廣告更容易影響消費者決策，變成一種消費指標，因此業者也將更需要深入掌握這些KOL的一言一行。

中華民國無店面零售商業同業公會組長塗家興表示，行銷的本質都是在試圖改變他人行為，透過KOL本身影響力，業者不單單可以快速打開知名度及買氣，更可借助網紅行銷開拓新客群、建立品牌形象。公會為了協助電商業者尋找解決方案，常以熱門議題來規劃數位行銷課程，例如KOL導購、新微商、內容行銷等，來幫助業者找到行銷新出路。

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SOOCKER搜客網絡品牌長暨共同創辦人陳玉純分析，一般網紅合作分為代言、業配文、導購分潤3種模式，前2種都是業者先支付一筆費用，但導購分潤卻不需要，若業者能透過即時成效回饋機制，來形塑網紅成為品牌推廣大使、轉換影響力為銷售力，更能締造雙贏佳績。

本身就是印尼網紅創業家的吳俊星，臉書擁有14萬粉絲數，也因長期往返印尼和台灣，對兩地市場有相當程度了解。吳俊星表示，現在的品牌商反而喜歡找粉絲少，但追隨者很死忠的小網紅，這些小網紅的粉絲不單因為美色而追蹤，而是更看重這個網紅的特色和專業。不過，商品要怎麼行銷比較會有效果，還是必須依據商品屬性而定，並讓行銷接地氣。

根據網路溫度計《2018年台灣美妝KOL》洞察報告統計，10萬至50萬粉絲規模的粉專相關貼文互動數表現最佳，但超過50萬名以上粉絲規模時，相關貼文互動數則開始低於貼文平均互動數，可見超過一定規模後，所經營的粉絲族群已不再侷限為對美妝特別熱衷的粉絲，造成相關貼文表現不一定較平常好。

▲貼文互動數（圖／網路溫度計提供）