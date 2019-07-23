遊輪正夯 雄獅明年獨包星夢、歌詩達搶市　晶華牛肉麵船上吃得到

▲遊輪旅遊正夯，雄獅旅遊今（23）日宣佈首度與台北晶華酒店合作，將冠軍牛肉麵搬上遊輪，以全球唯一吃得到道地台灣牛肉麵的遊輪行程搶市。（圖／雄獅提供）

記者林淑慧／台北報導

遊輪旅遊正夯，雄獅旅遊今（23）日表示，明年將獨家包下歌詩達郵輪13.5萬噸「威尼斯號」，推出日韓賞櫻8日行程，並首度與台北晶華酒店合作，將冠軍牛肉麵搬上遊輪，以全球唯一吃得到道地台灣牛肉麵的遊輪行程搶市。

依據統計，台灣去年國際郵輪旅客突破120萬人次大關，不僅年增率高達二成，並連續兩年蟬聯亞太區第二大郵輪市場，吸引公主遊輪、雲頂集團紛紛加碼台灣，分別派駐「盛世公主號」及星夢郵輪的「世界夢號」來台搶市。

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雄獅集團總經理裴信祐表示，遊輪旅遊熱度有增無減，雄獅集團自去年首度推出「遊輪＋賞櫻」的獨家行程，引發市場搶購熱潮，今年再度與歌詩達威尼斯號合作，以「花獻愛」為主題，推出日韓賞櫻八日行程，並以獨家安排的差異化服務吸客。

▲雄獅旅遊今（23）日宣佈首度與台北晶華酒店合作，將冠軍牛肉麵搬上遊輪，以全球唯一吃得到道地台灣牛肉麵的遊輪行程搶市。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店餐飲營運發展總經理林芸慧指出，晶華攜手雄獅旅遊，將在雄獅明年獨包的「威尼斯號」郵輪上的宵夜時段，供應總數超過1.5萬碗的清燉與紅燒兩種口味牛肉麵，台北晶華酒店Main Kitchen主廚陳向華亦將登船服務。

在飲品方面也有巧思。歌詩達郵輪亞洲區總裁Mario Zanetti指出，歌詩達與知名手搖茶品牌「快樂檸檬」母公司雅茗天地合作，在「威尼斯號」上開設「快樂檸檬 」海上門市，讓遊客在遨遊海天之際，還能喝到珍珠奶茶等的台灣家鄉味。

雄獅主題旅遊部總經理游國珍表示，遊輪業者與餐飲品牌業者攜手合作，大幅提高旅客滿意度，藉由餐食升級的差異化服務作出市場區隔，並擴大集客效果，也帶動遊輪後市表現可期。