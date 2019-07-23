懷特生技國際盃捷報　獲韓國、澳洲、中國大陸大廠合作

▲懷特生技日前與中國大陸「上海醫藥集團」針對中國大陸新藥授權進行洽商。（圖／懷特生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

懷特（4108）今（23）日宣布，適逢2019亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan即將登場，除了國內業績屢創新高，國際盃皆陸續傳出捷報，包括新藥切入韓國市場，並與澳洲大廠簽署合作備忘錄，更在雙城論壇期間，吸引上海醫藥集團和上海复星醫藥洽談授權。

懷特生技總經理鄭建新博士表示，台灣生技產業實力堅強、研發人才優異、產業技術高度專業，以懷特為例，自行研發成功上市全球第一個治療「癌因性疲憊症CRF」新藥，國內業績屢創新高。

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同時，懷特生技近來更積極強打國際盃，包括透過專案出口方式，將新藥銷售至韓國，順利切入韓國市場，並和澳洲大藥廠完成簽訂MOU，授權對方將做為澳洲、紐西蘭獨家經銷代理，期盼儘快完成懷特新藥在澳洲、紐西蘭的藥證申請，以及新藥上市。

日前懷特生技隨台北市長柯文哲，參加上海-台北雙城論壇，受邀就「植物新藥的雙城產業合作契機」進行專題演講，受到當地企業矚目，吸引中國大陸2大醫藥集團「上海醫藥集團」和「上海复星醫藥」，針對懷特生技的創新藥品在中國大陸授權一事進行洽談。

2019亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan即將在25日登場，美吾華懷特生技集團執行董事李伊伶表示，懷特生技是台灣第一家以生技新藥科技類股掛牌的上市公司，也是少數擁有處方新藥藥證的新藥研發公司。

李伊伶指出，懷特生技自行成功研發出全球第一個治療「癌因性疲憊症CRF」的新藥，是衛福部核准的第一個處方新藥，至今逾200名癌症專科醫師開立處方、超過5000名癌友使用，並有1項藥品正送台灣TFDA查驗登記、3項藥品在美國完成二期臨床試驗，期盼在大會吸引更多國際藥廠合作。