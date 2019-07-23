未上市公司受青睞！去年籌資8.5兆元創歷史新高 近六成投資者想再加碼

▲許多原來專門投資上市企業的基金公司開始投資新創公司。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

一份由美國市場調查公司發佈的報告顯示，許多原來專門投資上市企業的基金公司開始投資新創公司，因為投資該領域所獲得利潤相當豐厚。

市場調查公司PitchBook收集了95位機構與股票投資者的投資調查，該調查指出，59％的投資者預計在未來5年內「大幅增加」或「略微增加」對未上市公司的資金配置。僅有6％的受訪者將下調對新創公司的投資。

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此外，PitchBook表示，由於機構和股市投資者的投資增加，全球投資者去年對未上市新創科技公司的投資金額達到創新高的2,740億美元（約新台幣8.5兆元）。

PitchBook的報告指出，2018年創紀錄的投資金額與2017年相較，成長57%。截至今年6月份，全球未上市公司已融資的金額已經達到1,070億美元（約新台幣3.3兆元）。

而且，該報告也表示，近期許多科技企業紛紛進行首次公開募股(IPO)，這顯示，新創企業在成立後邁向上市的時間迅速縮減，讓投資者能更快速的獲得IPO後的巨大價值。

PitchBook的分析師塔爾胡尼（Nizar Tarhuni）表示：「最重要的是，倘若你想等到一家公司上市後再投資，那麼成長最快速的時間點就已經過去了」。