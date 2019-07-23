越南搶工正夯　 經部示警：台商應多元佈局東協各國

▲經濟部次長王美花今（23）日表示，目前越南搶工搶得很厲害，建議台商將生產線移往其他東協國家，以多元佈局分散投資風險。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰開打後，製造業生產基地大遷移，越南成為東協各國投資最熱的國家，也傳出缺地消息，經濟部次長王美花今（23）日表示，目前越南搶工搶得很厲害，建議台商將生產線移往其他東協國家，以多元佈局分散投資風險。

美中貿易戰已造成國際供應鏈的結構性轉變，王美花今天出席「台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」時表示，目前台灣的半導體、3C、機械設備和工具機產業尤其面臨嚴峻考驗，台商在遷移生產基地的同時，更應體會全球布局，分散風險的重要。

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王美花指出，為因應中美貿易戰的衝擊，經濟部推出「新南向產業地圖」，積極協助台商新南向布局，針對廠商需求與產業特性，有次序引導移往新南向國家布局，協助移轉生產基地。

經濟部評估新南向產業地圖，係考量國家規模、產業環境、商機及產業成長潛力等因素，篩選適合我國前往發展的產業。尤其是，我國5加2優勢產業前往新南向發展，更列為優先。

經濟部指出，以5加2產業來說，智慧機械適合前往印度、印尼、泰國、馬來西亞、越南等國。生技醫療則適合前往泰國、馬來西亞、新加坡等國。綠能科技，包含節能，則適合印度及馬來西亞等國；新創產業則適合前往印度及新加坡等。