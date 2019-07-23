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注重ESG企業股價抗跌能力強　投信：長期報酬好、更利於投資

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▲ 根據MSCI統計，重視環境、社會及公司治理的公司股價相對抗跌，也更有利投資人。（圖／ET示意圖）

記者李瑞瑾／綜合報導

「環境、社會及公司治理（ESG）」近幾年正在加速成為全球企業、資產管理者及投資人最關注的議題之一。富邦投信指出，根據MSCI統計，ESG相關指數長期報酬通常比較好，即使遇到重大事件發生時，重視環境、社會及公司治理的公司，股價也相對抗跌，也有利於投資人，建議可善用成本低、交易簡便且透明度高的指數化投資，來簡化社會責任投資。

根據MSCI的統計，ESG相關投資原則數量自2000年以來開始上升，初期集中在發行者制訂，然而自2014年起，多數機構投資者積極主導制訂的相關投資原則大幅上升，2018年更是以倍數成長，並且占當年約80%的投資原則制訂數量。

請繼續往下閱讀...

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，由此可知，投資人對ESG的重視已經大幅提升，並且遠遠超越以往，更甚企業本身。當投資人越重視，將使企業及社會同步提高其公司治理之規範及原則，以吸引投資人注意，並且獲得投資人的信任。

▲▼ MSCI新興市場ESG領先指數與MSCI新興市場指數之總報酬表現。（圖／富邦投信提供）

▲ MSCI新興市場ESG領先指數與MSCI新興市場指數之總報酬表現。（圖／富邦投信提供）

粘瑞益表示，進一步觀察MSCI新興市場ESG領先指數（MSCI EM ESG Leaders Index）與MSCI新興市場指數（MSCI Emerging Markets Index），截至今年5月底的總報酬表現，可以看出MSCI新興市場ESG領先指數在短、中、長期表現大多優於MSCI新興市場指數，說明了投資人願意為具備企業社會責任特性的股票支付較高的價格。

此外，MSCI更統計出，當公司發生環境、社會及公司治理相關事件風險時，股價下滑機率將比非公司治理等事件之比率高、且下滑幅度將大幅提升，因此，企業或新興市場重視公司治理相關因子，以具備更好的永續發展的同時，不僅有利本身中長期發展體質，也將會有更好的報酬表現，吸引資金注入，可說是相得益彰且永續循環。

綜合上述，粘瑞益認為，企業及投資人對於公司治理皆有顯著的影響，並且扮演重要的角色，企業應主動自我檢視並增加公司治理價值，而投資人對公司治理的關注意識抬頭，不僅能增加公司揭露公司治理資訊的透明度，更能大幅降低投資風險。建議投資人不妨一起來做社會責任投資，最簡化的方式便是透過指數投資，長久以往，企業及投資人都將往更健全的投資環境邁進。

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