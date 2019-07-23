新一代神卡Apple Card來台灣有譜！　15日已在台申請商標註冊

▲Apple Card發布後引發果粉高度關注，蘋果已於上周在台灣申請商標註冊。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

「Apple Card」今年初發布以來備受果粉關注，近期傳出蘋果已在香港進行商標註冊，同時也於7月15日在台灣申請商標，意味著香港與台灣未來有機會享受「Apple Card」所帶來的便捷服務，進軍大中華市場有譜了。

蘋果在春季發表會上正式推出Apple Pay信用卡「Apple Card」，近期傳出已在香港取得商標註冊，同時也於7月15日在台灣申請商標。根據經濟部智慧財產資料顯示，「Apple Card」商標由代理人國際通商法律事務所的律師陳玲玉申請，至於外界關注的審查進度，據了解一般需花6個月的時間。

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▲蘋果在春季發表會上推出Apple Pay信用卡「Apple Card」，已於7月15日在台灣申請商標註冊。（圖／翻攝智慧財產局網站）

蘋果推出的Apple Pay信用卡「Apple Card」，是由蘋果與投資銀行高盛（Goldman Sachs）合作，由萬事達卡作為國際發卡組織，主打消費現金回饋、無年費、沒有海外消費手續費，預計今夏天正式上線，引發國內果粉關注。

不過，目前Apple Card主要與高盛銀行合作，外界關注是否進軍台灣市場，金管會銀行局官員表示，信用卡在台灣發行有2種方式，首先是設立發卡公司，必須經金管會核准的信用卡機構才能發行，再者是與本土信用卡機構合作，透過發卡銀行發行信用卡。

銀行局官員指出，目前從媒體報導來看，Apple Card比較像是台灣目前發行的聯名卡模式，也就是蘋果與一家發卡銀行合作，並由國際發卡組織來發卡，台灣的聯名卡通常也是如此。