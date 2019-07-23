微軟向OpenAI投資313億新台幣　合力在Azure平台開發AI技術

▲微軟公司將對舊金山非盈利機構OpenAI投資10億美元。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

微軟公司宣布，將對特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的OpenAI公司投資10億美元（約合新台幣313億元），雙方還建立一項多年合作協議，在微軟的Azure雲計算服務平台上開發人工智能（AI）超級計算技術。

OpenAI成立於2015年，是一間非營利組織，投資人包括來自矽谷投資者山姆·奧特曼（Sam Altmank）、彼得·蒂爾（Peter Thielk）和LinkedIn聯合創始人里德·霍夫曼（Reid Hoffmank）等，共計10億美元的資金，當初成立的目的是預防人工智慧可能帶來的危險，而今年該集團也創建了一個相關的營利性實體，以吸收外部投資。

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儘管目前AI技術已經可能解決簡單的任務，但OpenAI公司希望AGI（通用人工智能）能夠更進一步地處理「跨領域問題」。AGI是該領域的聖杯，意味計算系統可以比世界上最好的人類更好地掌握一個主題，並掌握比任何個人更多的領域。

兩家公司為微軟的Azure雲端平台開發全新的人工智慧超級計算技術，而在未來開發的新人工智慧技術商業化方面，微軟也將成為OpenAI的首選合作夥伴。微軟此次合作的目標不僅是替Azure AI平台提供優勢，同時也確保參與AGI的開發。

至於微軟10億美元的投資，將以什麼樣的方式回報計算，雙方也尚未透露是以現金形式出現，還是將涉及Azure雲計算服務的信貸，但雲計算服務是OpenAI的一項主要成本，佔公司總營運開銷的四分之一。

▲Microsoft CEO Satya Nadella（右） 和 OpenAI CEO Sam Altma。（圖／路透）