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勇警因公殉職　國稅局：撫卹金免計入遺產課稅

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▲▼勇警李承翰因公殉職。（圖／記者翁伊森攝）

▲國稅局強調，勇警李承翰因公殉職的撫卹金並不算是遺產，不會被課遺產稅。（圖／記者翁伊森攝）

記者吳靜君／台北報導

鐵路警察李承翰處理北上自強號列車補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子刺傷，隔天傷重不治，因公殉職，遺族領取1200萬元撫卹金。高雄國稅局表示，公務人員因公殉職，撫卹金不計入遺產當中，免課遺產稅。

除了勇警殉職一案，不少民眾也疑問到底退休金要不要算遺產稅，高雄國稅局表示，遺產稅是人生最終財產的結算，被繼承人的股權財產，除了退休金之外，也包含死亡前所領取或收取的薪資、利息、股利、租金等，都是屬於死亡前已經具有領取權利的債權，所以債權的發生時點不同，產生的法律效果也會不同。

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高雄國稅局表示，有關死亡與退休在同一年度，退休金要怎麼申報大致有三種樣態，第一，被繼承人死亡前就已經申請核准，但是還未領取退休金，是屬於遺產及贈與稅中規定應申報的債權，應該併同遺產申報，至於繼承人日後取得退休金，可以依所得稅法規定免納所得稅。

第二種情況是，被繼承人已在死亡之前就已經領取了退休金，已經轉換成遺產項目中的現金、銀行存款或者其他資產型態，不需要再另外在遺產稅中申報該筆退休，而是以退職所得申報，但是退職所得定額免稅對大部分的民眾來說，基本上也不會課稅。

第三種則是像是李承翰的情況，被繼承人退休前死亡，或者是生前雇主給予的死亡而退職的員工退(離)職金、慰問金、撫卹金等，非算是遺產不需要申報遺產稅，但是屬於繼承人的所得，應按照所得稅法第4條第1項第4款的規定，應申報所得稅，但是免納所得稅所以，勇警李承翰所得的撫卹金，並不用計算遺產稅。

綜上三種情況，退休金在第一種情況下才會被計入遺產之中課徵遺產稅。高雄國稅局表示，民眾如果有類似死亡與退休金申報的問題，應該審慎判斷應該辦理何種申報，以免被視為漏報，經稽徵機關查獲之後，遭處補漏稅處分。

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關鍵字：勇警,李承翰,國稅局解釋,撫恤金,遺族,免所得稅,殉職

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