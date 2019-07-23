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5G成長帶動半導體產業前進　投信：科技類股景氣有望逐漸回溫

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▲▼示意圖,科技,5G,5g,手機,網路,上網,無線。（圖／123rf）

▲ 國際知名調研公司Canalys指出，2023年5G手機出貨量將超越4G手機。（圖／123rf）

記者李瑞瑾／綜合報導

6月底G20川習會優於市場預期，短線市場情緒有利於風險性資產表現。富邦投信指出，AI產業需求趨勢未改，景氣下半年有望轉佳，加上全球5G建設持續擴增，顯示半導體、5G等AI產業長期成長趨勢不變、科技類股景氣後續有望逐漸回溫，是投資人掌握未來投資趨勢的較佳選擇。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊指出，美國暫時未對中國大陸再度加徵關稅，並同意美國企業可恢復供貨給華為，中美貿易戰暫時休兵並重啟談判，市場氣氛轉佳，短線華為相關供應鏈、半導體大廠等類股應聲走揚。

請繼續往下閱讀...

郭德齊認為，短線市場情緒有利於風險性資產表現，雖美國對中國未來是否再加徵關稅，仍須視雙方後續談判進展而定，尚待觀察，但在市場信心回穩，加上美國Fed降息預期下，預料將有助美股及相關科技類股表現

進一步觀察產業趨勢面，AI產業需求趨勢未改，景氣下半年有望轉佳。根據國際知名調研公司 Canalys 7月1日報告亦顯示，全球5G手機出貨量佔整體智慧型手機比重，預估將自2019年的0.9%逐年攀升，至2023年將成長至51.4%，複合年成長率為 179.9%，出貨量將正式超越 4G 手機，顯示半導體、5G等AI產業長期成長趨勢不變

▲▼5G 。（圖／路透社）

▲ 全球5G商轉應用持續增加，在產業需求不變以及轉單效應下，帶動了亞洲新興供應鏈成長。（圖／路透社）

郭德齊表示，除全球5G商轉應用持續增加，未隨貿易戰有所止步外，儘管華為先前遭美國封鎖，在產業需求不變以及轉單效應下，帶動了亞洲新興供應鏈成長，據野村證券統計，越南及台灣為美中貿易衝突下最大受惠國，分別約帶來國內總產值的7.9%與2.1%貢獻；且受華為制裁影響，三星5G設備市占率已於第一季揚升至37%，位居領先地位。

郭德齊分析，在產業庫存逐漸去化，加上下半年科技業出貨潮及暑假消費旺季等助益下，產業最壞谷底已過，半導體等科技類股景氣後續有望逐漸回溫。此外，新創商品及應用也推動AI相關產業持續成長，如半導體大廠高通布局物聯網有成，旗下最新晶片組僅推出6個月就獲得各廠商採用，將驅動全球數千款物聯網終端裝置。

此外，賽靈思也於6月19日宣布，開始出貨旗下新創7奈米系列元件，將有助提升人工智慧運算效能，相關產品預計下半年開始全面供貨。因此，郭德齊強調，AI仍是投資人掌握未來投資趨勢的較佳選擇，加上美國經濟基礎相對穩健且在AI領域具有領導地位，較有機會降低景氣循環更替的負面影響。

另一方面，保德信投信指出，印度政府持續搶攻「印度製造」商機，不僅擴大5G相關基礎建設，更宣布5G商用將於2020年上路。保德信投信表示，5G行動服務可望為印度創造數百億美元商機，印度市場未來成長不容小覷。

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關鍵字：5G,科技股,半導體,富邦投信,保德信投信

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