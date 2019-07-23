蘋果擬收購英特爾5G數據機晶片業務　市場預估總價約新台幣313億

▲蘋果公司正與英特爾公司就收購智慧型手機的調製解調器晶片業務進行深入談判。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

外媒報導，蘋果（Apple）正與英特爾（Intel）就收購智慧型手機的5G數據機晶片（modem chip）業務談判，預計此交易將幫助蘋果公司整合供應鏈，掌握產品的關鍵零組件開發，全案交易金額高達10億美元（約新台幣313億元）。

《華爾街日報》今日表示，倘若，雙方交涉能順利完成，或將能在下週達成交易，此交易包含了專利和專業技術人員，交易金額高達10億美元（約新台幣313億元）。

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同時，該報也指出，雖然，這筆交易的金額並不高，但是卻極富有戰略價值，除了能使蘋果公司獲得英特爾培養多年的人力資源；以及關鍵的5G無線技術、解調器晶片的工程技術，這將能為蘋果公司節省多年的開發工作。

而且，此交易不只對蘋果公司有好處，《華爾街日報》認為，對於英特爾來說，這筆交易將使該公司擺脫長久拖累其利潤的業務。一些市場消息人士表示，英特爾的智慧型手機業務每年虧損約10億美元（約新台幣313億元），而且基本上並未能實現預期的收益，不過，英特爾還是會持續5G的研發業務。

該報表示，蘋果公司此前並不願意進行大規模的交易，寧願每年收購15到20家擁有技術的小型公司，因為這樣較容易進行整合。不過，隨着iPhone銷售量的趨緩，《華爾街日報》指出，蘋果公司對於較大型的交易也變得更開放。