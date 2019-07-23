　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

蘋果擬收購英特爾5G數據機晶片業務　市場預估總價約新台幣313億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘋果公司正與英特爾公司就收購智慧型手機的調製解調器晶片業務進行深入談判。（圖／路透）

▲蘋果公司正與英特爾公司就收購智慧型手機的調製解調器晶片業務進行深入談判。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

外媒報導，蘋果（Apple）正與英特爾（Intel）就收購智慧型手機的5G數據機晶片（modem chip）業務談判，預計此交易將幫助蘋果公司整合供應鏈，掌握產品的關鍵零組件開發，全案交易金額高達10億美元（約新台幣313億元）。

《華爾街日報》今日表示，倘若，雙方交涉能順利完成，或將能在下週達成交易，此交易包含了專利和專業技術人員，交易金額高達10億美元（約新台幣313億元）。

請繼續往下閱讀...

同時，該報也指出，雖然，這筆交易的金額並不高，但是卻極富有戰略價值，除了能使蘋果公司獲得英特爾培養多年的人力資源；以及關鍵的5G無線技術、解調器晶片的工程技術，這將能為蘋果公司節省多年的開發工作。

而且，此交易不只對蘋果公司有好處，《華爾街日報》認為，對於英特爾來說，這筆交易將使該公司擺脫長久拖累其利潤的業務。一些市場消息人士表示，英特爾的智慧型手機業務每年虧損約10億美元（約新台幣313億元），而且基本上並未能實現預期的收益，不過，英特爾還是會持續5G的研發業務。

該報表示，蘋果公司此前並不願意進行大規模的交易，寧願每年收購15到20家擁有技術的小型公司，因為這樣較容易進行整合。不過，隨着iPhone銷售量的趨緩，《華爾街日報》指出，蘋果公司對於較大型的交易也變得更開放。

ET快訊
劉墉20年前就預言走私菸！作家嘆：每個政黨都沒認真讀書
超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！警揭真相：員工卡45cm縫隙
人夫偷情鄰居…正宮發現鹹濕對話：中午吃下面「流好多好濕」

關鍵字：蘋果,英特爾,5G,iPhone

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

微軟向OpenAI投資313億新台幣　合力在Azure平台開發AI技術

越南搶工正夯　 經部示警：台商應多元佈局東協各國

新一代神卡Apple Card來台灣有譜！　15日已在台申請商標註冊

蘋果擬收購英特爾5G數據機晶片業務　市場預估總價約新台幣313億

謝金河：不相信郭董在2020沒有角色！

勇警因公殉職　國稅局：撫卹金免計入遺產課稅

5G成長帶動半導體產業前進　投信：科技類股景氣有望逐漸回溫

新台幣今以31.09元兌1美元開出　貶值0.7分

半導體類股看漲　美股四大指數收高...台股開盤漲19點開10,963點

快訊／威力彩12億頭獎槓龜！下期上看13億　2注均分「貳獎554萬」

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

微軟向OpenAI投資313億新台幣　合力在Azure平台開發AI技術

越南搶工正夯　 經部示警：台商應多元佈局東協各國

新一代神卡Apple Card來台灣有譜！　15日已在台申請商標註冊

蘋果擬收購英特爾5G數據機晶片業務　市場預估總價約新台幣313億

謝金河：不相信郭董在2020沒有角色！

勇警因公殉職　國稅局：撫卹金免計入遺產課稅

5G成長帶動半導體產業前進　投信：科技類股景氣有望逐漸回溫

新台幣今以31.09元兌1美元開出　貶值0.7分

半導體類股看漲　美股四大指數收高...台股開盤漲19點開10,963點

快訊／威力彩12億頭獎槓龜！下期上看13億　2注均分「貳獎554萬」

財經熱門新聞

即／威力彩頭獎槓龜！下期上看1..

即／威力彩12億獎號出爐　中了..

玉山新信用卡推利多　鞏固地位

謝金河：不相信郭董在2020沒..

泰銖狂升還沒停　外匯專家：到當..

國安局官員挾帶菸品入境　關務署..

0050一秒填息　創紀錄　

扯！南山人壽理賠金額「多一個0..

影／公主遊輪搶攻日韓賞櫻團商機..

國泰航空宣布完成收購香港快運航..

南山2點聲明　駁斥停售投資型保..

Apple Card來台有譜！..

抵制「抽佣金30%」！交友軟體..

百威以3541億元價格　出售澳..

更多熱門

相關新聞

5G成長帶動半導體產業前進　投信：科技類股景氣有望逐漸回溫

6月底G20川習會優於市場預期，短線市場情緒有利於風險性資產表現。富邦投信指出，AI產業需求趨勢未改，景氣下半年有望轉佳，加上全球5G建設持續擴增，顯示半導體、5G等AI產業長期成長趨勢不變、科技類股景氣後續有望逐漸回溫，是投資人掌握未來投資趨勢的較佳選擇。

WatchOS 5.3更新釋出　Apple Watch對講機功能回歸

手機功能大同小異、出貨量下滑3.8%

AirPods 3會有新顏色？　分析師還預測將配備健康監測功能

間諜軟體Pegasus太恐怖！入侵手機竊取個資　刪除也沒用

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面