謝金河：不相信郭董在2020沒有角色！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河22日在臉書發文指出，鴻海集團創辦人郭台銘是一個越挫越勇的人，兩人相識30年，不太相信郭董在2020，或未來台灣發展的政治道路上會沒有角色。

謝金河表示，國民黨內初選結束，郭台銘雖在預料中敗陣，但他只發了簡短聲明稿，就出國度假了。謝金河提到，廿幾年前，郭台銘剛建立深圳生產基地不久，郭董邀請他去看工廠，中午在員工餐廳用餐，沒想到郭董不僅忙到傍晚才有空招待他，郭董的辦公室像是小學教室，簡約樸實。

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初選前幾週兩人邊看電視邊討論選戰策略，謝金河對郭台銘說，黨內初選最大競爭者是韓國瑜，但郭台銘老是說韓國瑜是自己的兄弟，謝金河還跟郭董提醒，對競爭對手仁慈，就是對自己的選情不利。

謝金河也特別對郭台銘說，回首來時路，千萬不能唱衰台灣，川普說讓美國再偉大，謝金河說：「台灣不會偉大，但你可以讓台灣再壯大。」

離開前，謝金河也提醒郭台銘在政治場域，不像管自家工廠，不能想到什麼，就什麼都講，但話中有語病，例如，郭台銘説：「我一個禮拜花不到二萬元」，人家立即會說坐私人飛機公司報帳。

謝金河也表示郭台銘是性情中人，「郭董當了兩個多月政治人，我相信他的體會比誰都深，他是不會被擊倒的人，我不太相信郭董才踏出政壇一小步，從此就退出江湖。」

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）