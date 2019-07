委內瑞拉全國大停電！政府、反對派互推責任　民眾：已沒錢買食物

▲委內瑞拉市區陷入黑暗。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

政局依舊混亂的委內瑞拉(Venezuela)23日再度發生大規模停電,包含首都卡拉卡斯(Caracas)在內等許多地區都陷入一片黑暗。委內瑞拉通訊部長羅德里格斯(Jorge Rodriguez)表示,這次的停電原因是受到「電磁波攻擊」所致,有關單位正在努力恢復供電,但未提及任何「攻擊」的相關證據。

根據BBC報導指出,卡拉卡斯在當地時間22日下午4點左右開始停電,其他地區也紛紛發生斷電狀況,估計在23州中有18個州失去電力。儘管在委內瑞拉斷電的問題很常見,不過在政府與反對派發生衝突後,大停電似乎成了一種攻擊手段。總統馬杜洛(Nicolas Maduro)與部分州長批評,這一切都是反對派與美國合作的恐怖計謀,然而反對派卻指斷電是該國長期以來,基礎建設投資不足的問題。

Venezuela plunges into darkness again after another nationwide blackout. By some counts the lights are out in 19 of the country's 23 states. These are the scenes in Caracas as night falls. pic.twitter.com/UFBVMzPhoA