半導體類股看漲　美股四大指數收高...台股開盤漲19點開10,963點

▲ 股市示意圖 。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

高盛分析師看好全球記憶體晶片市場，帶動美國半導體類股上揚，四大指數同步收高。台股今（23）日開盤上漲19點，以10,963點開出。

高盛分析師 Toshiya Hari 昨（22）日表示，「全球記憶體晶片股前景樂觀，企業過剩的晶片庫存將比我們早前預測更快耗盡。」激勵半導體、科技類股上揚，美股四大指數全數收高。道瓊指數上漲17.7點，或0.07%，收27171.9點；那斯達克指數上漲57.65點，或0.71%，收8204.14點；標普500指數上漲8.42點，或0.28%，收2985.03點；費城半導體指數上漲30.18點，或1.98%，收1554.09點。

請繼續往下閱讀...

台股本周穩步上揚，昨日開盤即漲逾10,900點，收在10,944點。今日開盤以10,963點開出、上漲19點。指標股中，股王大立光（3008）今開4300元、漲幅1.77%；台積電（2330）開265.5元、漲幅0.56%；鴻海（2317）開81.1元、漲幅0.62%。

台灣半導體類股今開盤亦漲0.55%，其中易華電（6552）開盤上漲2.38%、南亞科（2408）上漲2.14%、聯發科（2454）上漲0.48%。