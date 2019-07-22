友達加入北科大產學聯盟　率先啟動智慧製造專案

▲左起為北科大校長王錫福、友達董事長暨執行長彭双浪代表簽約。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（22）日與北科大舉辦「國際產學聯盟國際會員暨前瞻產學研發合作基金」簽約儀式，由北科大校長王錫福及友達董事長暨執行長彭双浪代表簽約，未來雙方將在產學合作、人才培育、研發合作基金及國際產學聯盟等4大方向，整合跨領域的資源。



繼鎧勝控股、宏遠興業、華新科技、美超微及泰達電之後，友達正式成為北科大國際產學聯盟第6家國際會員，象徵雙方加大產學合作的深度及廣度，北科大透過聯盟為友達提供產學媒合、技術導入、校園徵才、人力培訓等服務，強強聯手共創綜效。

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▲友達加入北科大產學聯盟。（圖／友達提供）



雙方合作項目包括成立前瞻產學研發合作基金，為彼此的產學合作及共同研發計畫提供必要資金，展開全面性短中長期產學合作計畫，率先啟動的智慧製造專案項目，已有12案計畫洽談中，並擴大雙方原有的企業人才培育與青年就業計畫，像是北科大加入GOLF學用接軌聯盟、北科大教授納入友達大學師資群，北科大優秀師生將擔綱友達最有力的人才庫。



友達為北科大交流密切的校友企業，2016年即與北科大簽訂產學合作意向書，使北科大成為全台唯一液晶面板實習工廠首家簽約學校，供光電相關科系學生實習參觀面板前端製程，並規劃實習、碩博士獎學金、跨國訓練等一系列人才養成計畫，培育光電產業高階研發菁英。

▲「國際產學聯盟國際會員暨前瞻產學研發合作基金」簽約儀式。（圖／友達提供）



北科大校長王錫福表示，友達關注的智慧製造、智慧感測、能源管理、循環經濟面向，恰好是北科大研發能量最強，成果最豐碩的領域，像是在智慧節能方面，北科大能源與冷凍空調工程系將與友達龍潭廠合作，預期可達成空調節能達5%目標，讓學校研發成果成為友達強大的後援。



身兼北科大名譽博士的友達董座彭双浪表示，近年友達積極導入智慧製造、提升管理能力已有成果，友達發起的GOLF學用接軌聯盟已有21家企業、42所學校加入，這次雙方在智慧製造、供應鏈管理及智慧研發都展開合作題目，橫跨機電、電資、管理三大學院，真正做到跨域整合。