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泰銖狂升還沒停　外匯專家：到當地換錢更划算！但得提防現金不夠被拒絕入境

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▲▼錢,泰銖。（示意圖／達志影像）

▲ 泰銖兌美元今年以來已升值近8%。（示意圖／達志影像）

記者李瑞瑾／台北報導

泰銖兌美元近一年來不斷升值，想出國旅遊的民眾該怎麼辦？外匯專家李其展建議，民眾若想要便宜換匯，可將大部分預算帶到泰國當地換，能節省1/5的換匯成本。

泰國近年來吸引大量外資湧入，加上受惠中美貿易戰、外商工廠轉移影響，讓泰國成為躲避美中貿易戰的主要受益者，推升泰國經濟持續上揚。然而大量外資湧入卻也造成泰銖不斷升值，根據彭博即時匯價，泰銖兌美元一年來升值7.93%，讓以觀光業為經濟主體的泰國吃不消，泰國央行總裁Veerathai Santiprabhob也於上周三（17日）表示，正密切關注泰銖匯率，泰國央行已準備好採取行動。

請繼續往下閱讀...

根據台銀今（22）日牌告的現金賣出價，新台幣兌泰銖來到1.0715元。相較2017年5月低點的匯價，如今若換3萬新台幣，少了4756元泰銖，大約少了4張vana nava叢林水上樂園的門票。

但對於未來泰銖走勢，專家看法分歧。外匯專家李其展認為，這波升值趨勢還未結束，目前的情況還是有利於泰銖走升；盧米斯賽勒斯副總裁兼新興市場債券投資組合經理伊麗莎白．珂萊倫 （Elisabeth Colleran）則表示，今年以來泰銖兌美元的確升值情況明顯，但亞洲分析師團隊認為，泰銖未來進一步升值的空間不大；此外伊麗莎白．珂萊倫也提到，泰國央行作風一直以來都是最不鴿派、最不溫和的。

外匯專家李其展分享，如民眾想要便宜換匯，可以帶新台幣到當地換匯所換錢，能節省1/5的換匯成本、換到比較便宜的匯價，而當地換匯所也很方便，包含大賣場、捷運站周邊都會有。

此外，李其展也提醒，泰國在恐攻後為防止觀光客鬧事，可能會檢查旅客身上是否有帶足夠現金，個人需要帶足1萬泰銖、家庭則要帶足2萬泰銖，如現金不足就會被限制入境，先前也曾有大陸旅遊團全團遭到遣返的案例，因此提醒民眾還是必須先換一部份錢起來，到當地再換齊其他的現鈔。

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