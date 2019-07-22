畢業季新鮮人找工作　6月失業率攀升到3.73%

▲畢業季，使得6月的失業率升到3.73%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

行政院主計總處今（24）日公布勞動市場與失業情形，6月失業率為3.73%，較5月上升0.06個百分點，經季節調整後失業率為3.74%，較5月下降0.01個百分點，整體來看後續勞動市場情勢仍須持續關注。今年上半年失業率平均為3.68%，較去年同期上升0.02個百分點。

根據行政院主計處公布的最新人力資源調查統計發現，6月的失業人數的44萬5,000人，較5月增加8000人，受部分應屆畢業生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加9,000人，因對原有工作不滿意而失業者也增加2,000人，因季節性或臨時性工作結束而失業者則減少2,000人，與去年同期比較，失業人數增加6,000人。

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今年上半年失業率平均為3.68%，上半年失業人數平均為43萬9,000人，較上年同期增加6,000人。6月的失業情況來看，按教育程度別觀察，以大學程度者失業率5.32%最高，高中（職）及研究所分別為3.49%及2.85%。按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.66%，20至 24歲者12.20%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為6.58%。