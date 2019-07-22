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進軍廉航市場！國泰航空宣布完成收購香港快運航空

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▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空以49.3億港幣收購香港快運100%股權。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

國泰航空19日公告，已自海航集團收購廉價航空公司香港快運航空（ HK Express ）100%股權，令國泰航空業務涵蓋範圍進一步擴張。香港快運航空將繼續以獨立的廉航模式營運，並由國泰航空行政總裁何杲出任香港快運主席之職。

香港快運自2013年轉型為廉航，並與海航集團旗下傳統航空香港航空做「高低搭配」，在香港市場與國泰航空競爭，為香港本土唯一一家廉價航空公司。

請繼續往下閱讀...

國泰航空於3月底發布公告，將以49.3億港幣（約新台幣198.6億元），收購香港快運100%股權，其中22.5億元港幣以現金支付，餘下26.8億則透過發行可承兌貸款票據結付。該公司隨後於本月19日深夜宣布，已完成收購。國泰航空行政總裁何杲將出任香港快運主席，而國泰航空商務及貨運董事林紹波則將擔任香港快運行政總裁。

何杲指出，收購香港快運對國泰航空集團來說，是具吸引力及務實之舉，有利航空業務的長遠發展，更可壯大香港作為領先國際航空樞紐的競爭力。「我們非常高興香港快運成為國泰集團一份子。我們深信這宗收購有利旅客；有利香港快運；有利國泰航空，有利進一步鞏固香港國際機場的樞紐地位。」

香港快運將繼續以獨立的廉航模式營運，何杲也向旅客保證，航空公司的營運模式不變，業務如常運作。旅客將會享受更多優惠票價及有更多航點選擇。

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關鍵字：國泰航空,廉價航空,香港快運航空,海航集團

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