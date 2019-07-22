功能大同小異　調研：手機市場出貨量下滑3.8%

▲國際研究暨顧問機構Gartner表示，由於手機功能未具備突出功能，因此今年的出貨表現較去年下滑3.8%。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2019年個人電腦（PC）、平板和手機等裝置全球出貨量將達22億台，與去年相比下滑3.3%；手機市場為所有裝置中表現最弱者，出貨量比去年減少3.8%。目前全球手機出貨量為17億支，與2015年的19億支相比，降幅約10%。若手機未具備特別突出的新功能、更高效率或更佳的體驗，使用者將不願換新機，手機使用年限將會持續拉長。

手機使用年限延長的趨勢從2018年開始持續蔓延至2019年。Gartner預測高階手機使用年限將從現在的2.6年延長至2023年的2.9年，且估計2019年手機出貨量將減少2.5%，面臨至今最嚴重的跌幅。

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而在5G手機方面，雖然美國、南韓、瑞典、芬蘭、英國等國已推出5G服務，但若要將該服務擴展至主要城市之外，仍須再等待一段時間。Gartner預估2020年時，7%的全球行動通訊服務供應商能提供商用無線5G服務，對比2018年時還在印證5G概念可行性、建構商用5G網路的情境，這算是相當大的進展。

2019上半年已有幾間手機廠商推出支援5G的手機，亦有更多廠商預計在2020年供應價格較平易近人的5G手機，以改善衰退的手機銷售量。Gartner研究總監Ranjit Atwal表示，2020年5G手機銷量將占手機市場的6%，而隨著5G服務範圍逐漸增廣，使用者經驗可望提升，連帶影響售價跟著調降。 Gartner預測2023年將是市場躍升的一年，屆時5G手機的市占率將達51%。

但Gartner也建議，產品經理若欲做出差異化，應確保高階手機與其他裝置的整合性，而非一味仰賴5G硬體設備的演進。