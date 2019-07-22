瑞銀資產管理：美債、日元可當避險資產　將增持歐股和日股

▲瑞銀資產管理公司認為，美國國債依然是避險首選 。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

瑞士銀行集團旗下的瑞銀資產管理公司（UBS Asset Management）今日表示，雖然中美貿易戰、英國脫歐皆可能會持續使市場動盪不安，但是，考量到經濟循環周期延長，以及未來美國聯準會（Fed）或將採取量化寬鬆政策，所以目前尚不會減持風險較高的資產。

該公司指出，雖然，眼下不會減持風險較高的資產，但是，也不會增持風險資產。固定收益資產方面，美國國債依然是避險首選，在資產配置中還是最高。同時，將日元當成避險工具，對沖全球經濟疲軟的風險。

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瑞銀資產管理公司在最新發佈的投資展望報告中表示，全球經濟惡化的勢頭已經趨緩，未來數月，預期採購經理人指數（PMI）將會維持在50以上。這表示未來的景氣發展或將迎來擴張發展。

此外，該報告也指出，中國大陸正在採取貨幣與財政的刺激政策，這也緩解了未來全球經濟下滑的風險，雖然中美貿易戰的陰影猶在，不過，雙方似乎都有意願緩解貿易紛爭，所以，中美的緊張關係或將逐步改善。

瑞銀資產管理公司表示，目前將增持歐洲和日本的股票，不過，在確定全球經濟復甦的力道能穩定持續的時候，才會加強投資的力道。