中美貿易戰衝擊傳統貨品受重傷　6月外銷訂單連八黑

▲經濟部今（22）日發佈6月外銷訂單統計，受到中美貿易戰升溫影響，6月外銷訂單繳出連八黑成績單。圖為經濟部統計處長林麗貞。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（22）日發佈6月外銷訂單統計，統計金額385.0億美元，年減4.5％，繳出「連八黑」成績單；官員表示，中美貿易戰升溫，仍然持續影響傳統貨品的接單動能。

展望後市，經濟部統計處長林麗貞表示，目前資通訊、電子和光學產品還在淡季，通常下半年九月時會步入旺季，若有新產品推出，可望帶動換機潮，且業者積極布局先進製程，發展新興科技應用，可望減少一些不確定因素所帶來的衝擊。

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林麗貞指出，受到中美貿易戰影響，全球經濟成長放緩，加上國際原材物料價格處於低檔，影響傳統貨品接單表現，惟筆電訂單增加，抵銷部分減幅，今年上半年累計外銷訂單為2228.6億美元，較上年同期減少 155.8億美元，年減6.5%。

按貨品別觀察，傳統貨品受傷最重。依據經濟部統計，傳統貨品的外銷接單均為負成長，其中基本金屬年減15.7%，塑橡膠製品年減9.6%，化學品年減18.5%，機械年減22.3%，主因在於國際原材物料價格下滑，加上客戶下單保守觀望，衝擊其接單表現。

電子產品方面，6月外銷訂單年減4.3%，主因終端需求疲弱，記憶體價格大幅下滑，加上智慧手機逢新舊產品交替期，致接單減少，惟晶圓代工高階製程需求增加，抵銷部分減幅；光學器材年減8.5%，主因中國大陸擴充面板產能，市場供過於求，價格續跌。

不過，資訊通信產品卻逆勢成長，6月外銷訂單年增4.7%，主因高單價筆電接單成長，加上部分筆電客戶提前下單，惟智慧手機及伺服器需求減緩，抵銷部分增幅。

經濟部表示，由於國際間貿易紛爭加深全球景氣走緩疑慮，加上國際油價、鋼價低檔震盪，恐抑制接單成長動能，惟下半年進入備貨旺季，消費性電子陸續推出新品，加上車用電子、5G 基礎建設、人工智慧、 高效能運算等新興應用持續擴增，有助於接單漸次回溫。