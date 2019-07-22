　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

參與產學合作為職涯做準備　券商：動員多部門助學子融入金融圈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 康和證券集團暑期產學合作。（圖／康和證券提供）

▲ 康和證券集團暑期產學合作。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／台北報導

為了幫助學子在畢業後融入工作環境，不少學校與企業會利用產學合作將學生提早帶入職場，相較於短短一至三日的體驗式實習，為期六周的產學合作，除了幫助學生更深入認識該產業，亦能透過職場實作累積經驗，為將來職涯規劃預做準備。

康和證券表示，集團已連續十二年舉辦產學合作，希望學生未來貢獻所長，幫助更多的人，累計已有超過六百名學子受惠。康和證券總經理邱榮澄表示，康和極為重視社會新鮮人，今年將強化與人才實質徵用連結，希望透過產學合作，吸收具潛力的優秀人才。

請繼續往下閱讀...

康和證券集團第十二年舉辦暑期產學合作，已於日前舉行開業式。學子利用六個星期的部門實習，除了更深入認識金融業，亦透過職場實作累積經驗，為將來職涯規劃預做準備。實習結業式並舉行成果發表，由學生以專題報告、團隊合作或競賽方式展現實習成果，康和除了頒發獎學金予優秀學員，今年更加碼「全勤表現獎」，鼓勵學生全程參與，善加把握暑期產學合作的機會，認真學習。

第十二屆暑期產學合作的參與學校更為多元，今年除了政治大學及臺北商業大學之外，還新增了輔仁大學、銘傳大學及東吳大學的學生。康和證券動員多個部門協助學生認識證券產業，更安排參訪臺灣股票博物館，不僅讓年輕學子見證股票從實體升級至無實體的過程，更可見到臺灣股票博物館珍藏、股數高達28億股的股票，是臺灣有史以來最珍貴的股票。

康和證券總經理邱榮澄回憶自己學生時代，產學合作的機會並不多，頂多是一天至三天的實習，類似「一日遊」的概念；相較於康和提供長達六週的暑期產學合作，參與的學生們只要用心學習，可以更深入認識企業。

邱榮澄十分肯定產學合作的意義。他指出，許多學生從就學到就業，一路依照社會認定的發展路徑做選擇，直到真正進入，才發現不如想像或預期，因此經歷許多轉換成本。透過產學合作，學生在就學階段就有機會在職場進行更深一層的學習，知道自己喜歡什麼行業，以及需要什麼技能，為未來的目標預做準備。邱榮澄表示，今年康和邁入第三十年，在國內屬於綜合券商，兼具傳統的證券經紀業務與新興的期貨選擇權等商品，都有相對應的部門提供服務。他鼓勵學生們利用六週的產學合作時間，儘量挖掘職場前輩的經驗，充實自己的知識領域。

政治大學商學院教授王文英表示，產學合作是縮小產學落差的最佳方法，一個優秀的專業商管人才，不僅應具備專業知識，更應了解產業發展及市場趨勢，企業實習是很好的途徑。學生們經由產學合作與實務接軌，強化對於實務的了解及運作應用，同時反思自己需要加強之處。

銘傳大學經濟系主任徐耀南說，該校今年首次參加康和證券的產學合作，很高興看到康和證券對於產學合作的重視，這是康和對社會的回饋，也展示康和善盡企業的社會責任。

ET快訊
開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年
大雨狂襲台北！東區SOGO淹成河　小巨蛋附近「巨浪狂掃」水淹
提早回家下秒遇恐怖暴雨　她「200M全身濕」狂滴水曝：藥袋全
國安局官員買645萬免稅菸！關務署：估將罰鍰460萬全數查扣

關鍵字：產學合作,康和證券,金融

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

進軍廉航市場！國泰航空宣布完成收購香港快運航空

無法取得控制權共識　聯電中止蘇州和艦上海A股掛牌

影／台北市區小巷「腳踏車在水上漂」　經部：雙北市發佈一級淹水警戒

富驛酒店經營權之戰番外篇　「看守董座」回任5個月被撤換還挨告

功能大同小異　調研：手機市場出貨量下滑3.8%

新台幣收盤貶值3.3分　收31.083元兌1美元

中美貿易戰衝擊傳統貨品受重傷　6月外銷訂單連八黑

影／豪雨威脅下班小心！水利署：台北市列為二級淹水警戒

參與產學合作為職涯做準備　券商：動員多部門助學子融入金融圈

路透：歐盟考慮取消部份國家的金融市場准入資格　警告英國意味濃

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

進軍廉航市場！國泰航空宣布完成收購香港快運航空

無法取得控制權共識　聯電中止蘇州和艦上海A股掛牌

影／台北市區小巷「腳踏車在水上漂」　經部：雙北市發佈一級淹水警戒

富驛酒店經營權之戰番外篇　「看守董座」回任5個月被撤換還挨告

功能大同小異　調研：手機市場出貨量下滑3.8%

新台幣收盤貶值3.3分　收31.083元兌1美元

中美貿易戰衝擊傳統貨品受重傷　6月外銷訂單連八黑

影／豪雨威脅下班小心！水利署：台北市列為二級淹水警戒

參與產學合作為職涯做準備　券商：動員多部門助學子融入金融圈

路透：歐盟考慮取消部份國家的金融市場准入資格　警告英國意味濃

大安區30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進水　OL無奈：撐傘也沒用

「吳宗憲只是揪團代訂菜鳥」 內情人士：早就是行之有年的陋習

林佳龍身家逾3億　還清近4000萬房貸

徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：真的很想幫忙寫

房價漲跌對「自住」沒差？　他點出「20坪血淋淋實例」：一定要殺

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

0723好星運開關│射手開好運，為金牛打打氣

阿隆索遭三振火爆折棒　全壘打大賽奪冠陷大低潮

南投國6橋聳雲天綠雕公園初步成型　最快年底前完成

社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

財經熱門新聞

國安局官員挾帶菸品入境　關務署..

掌台積電財務16年　何麗梅轉戰..

扯！南山人壽理賠金額「多一個0..

0050一秒填息　創紀錄　

影／豪雨威脅下班小心！水利署：..

影／公主遊輪搶攻日韓賞櫻團商機..

何麗梅咬牙熬過　法人中性看待

國保年金超過10年大限還有救嗎..

威力彩頭獎上看12億元　將掀搶..

3、4月期中獎發票　9張未領

南山2點聲明　駁斥停售投資型保..

家族企業掌權者　60歲以上老人..

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　..

太陽能引爆失業潮　經部協助媒合

更多熱門

相關新聞

路透：歐盟考慮取消部份國家的金融市場准入資格

外媒報導，歐盟（European Union）首次考慮取消部份國家對歐盟的金融市場准入資格。此舉也許會對即將脫歐的英國產生重大的影響。

IMF第一副總裁：必須正視中國大陸崛起與金融創新科技

Fed降息投資機會　優先選金融、核心消費類股

盧超群：台灣後有追兵、旁有競爭

用LINE輕鬆找標的！ 「大數據選股」60種策略隨你選

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面