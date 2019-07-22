影／國安局官員挾帶菸品入境　關務署：菸品全數查扣...估將罰鍰460萬元！

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

時代力量立委黃國昌今(22)日爆料，國安局官員竟利用陪同總統蔡英文出訪基會，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），今天透過國賓特殊通關禮遇，挾帶入境。關務署表示，總統座機抵台時，海關人員已經全數查扣該批私菸，目前留置台北關私貨倉庫。

關務署表示，依據法律規定，民眾出國有1條予以免稅，超逾免稅數量，應由紅線(應申報)台向海關申報通關，限量規定內的菸酒產品，經查驗後可繳稅放行，所以4條是要課稅(可帶入的菸2~5條)，而超過6條以上就是禁止。

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關務署說，如果超過部分有申報，海關會予以退運；但如果是沒有申報，就會沒入，而且還會有處分，每條菸處500元的罰鍰。據此估算，該批私菸將可罰鍰460萬元。

至於黃國昌的爆料之事，關務署表示，事先接獲情資，有隨行人員走私高達600多餘萬的菸品（約9200多條），便組成聯合查緝小組，全部菸品業於本日總統座機抵達時，經海關人員全數查扣，目前留置台北關私貨倉庫。

關務署進一步表示，為防範類此利用國賓特殊禮遇通關程序夾帶貨物入境情事，該署將與總統府及國安單位檢討相關通關事宜。關務署透露，通常國安局人員陪同總統出訪，確實會有主要是要保護總統的安全，基本上都是千挑選而出，基本上還是相信國安人員的守法性。